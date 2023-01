A la Une . Scandale Noël Le Graët : Les révélations de Pierrot Dupuy sur Yves Ethève font du bruit

Romain Molina, journaliste indépendant, s'est penché sur le cas Noël Le Graët et les scandales révélés récemment. Mais le YouTubeur assure que l'ensemble de la Fédération française de football est basée sur un système patriarchal où règne une omerta. Il en veut pour preuve les révélations faites par Pierrot Dupuy sur Yves Ethève, président de la Ligue réunionnaise de football, sans que la FFF ne prenne de sanctions.

Yves Ethève avait porté plainte contre Zinfos en diffamation, procès qu'il avait perdus en première instance et en appel.





Romain Molina déclare alors : "Noël Le Graët est un petit joueur comparé à Yves Ethève !" Les propos de Noël Le Graët , président de la Fédération française de football, ont fortement déplu en plus haut lieu. La ministre des Sports a notamment appelé les instances footballistiques à "prendre leurs responsabilités" suite à des "sorties de route successives" du dirigeant breton.Ce dernier scandale a notamment mis en exergue différentes polémiques autour du président de la Fédération française de football. Des comportements déplacés ont notamment été dénoncés par une agente de joueurs dans un entretien accordé à L'Equipe.Romain Molina, journaliste indépendant, s'est penché sur l'affaire Noël Le Graët dans une vidéo diffusée le 9 janvier sur YouTube et qui a été vue plus de 180.000 fois à l'heure où nous écrivons ces lignes.Il explique que de nombreux cadres de la Fédération française de football perpétuent un système entaché de scandales d'harcèlement moral et sexuel. Romain Molina fait alors référence aux révélations de Pierrot Dupuy sur Yves Ethève , accusé par une employée de propos et gestes déplacés.Romain Molina déclare alors : "Noël Le Graët est un petit joueur comparé à Yves Ethève !"