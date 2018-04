Scandale : Le Croix Rouge malgache accusée de corruption

La Croix rouge norvégienne entretenait depuis de nombres années une coopération avec son homologue malgache, lui octroyant chaque année des fonds importants. Trois millions d'euros très exactement entre 2012 et 2017. Pourtant, l'organisation humanitaire a publié hier un communiqué annonçant l'interruption de cette coopération, pour protester contres des faits avérés de corruption qu'elle a constatées.



"La Croix-Rouge a une tolérance zéro pour la corruption. Nous avons arrêté tous les transferts vers Madagascar et nous allons maintenant mettre fin à toute coopération avec la Croix-Rouge malgache. Le détournement de fonds destinés à aider les personnes en situation de vulnérabilité est totalement incompatible avec l’éthique de la Croix-Rouge, c’est pourquoi nous avons décidé de parler ouvertement de cette affaire", a écrit Bernt G. Apeland, le secrétaire général de la Croix-Rouge norvégienne.



Le communiqué ajoute que "des suspicions de fraudes ont émané suite à un contrôle de routine des comptes en avril 2017". Des audits plus poussés ont permis de découvrir que "1,2 million de couronnes norvégiennes (125.000 €) sont tombées entre de mauvaises mains et qu’il manque une documentation suffisante pour un montant supplémentaire de 8,2 millions de couronnes" (850.000 €).



Selon la Croix-Rouge norvégienne, "les fonds volés sont liés à des projets dans les domaines de la santé, de l’eau, de la prévention des catastrophes, ainsi que du développement de la société nationale".