Savoie : Un rassemblement sous tension en opposition à la ligne Lyon-Turin

Malgré le rejet par la justice du recours déposé par Attac et EELV, ce sont près de 4.000 personnes qui sont attendus ce samedi sur le chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Les autorités disent craindre des tensions avec les opposants au projet, comme à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) en mars dernier. Par La rédaction - Publié le Samedi 17 Juin 2023 à 07:17

La décision du tribunal administratif de Grenoble a confirmé l’interdiction de manifester de la préfecture hier soir. “Toute manifestation ou rassemblement sur la voie publique" est donc proscrite de vendredi à dimanche dans neuf communes de Maurienne (Savoie).



Pourtant, les opposants ont commencé à affluer dès ce vendredi en préparation à la manifestation d’aujourd’hui. Côté forces de l’ordre, se sont pas moins de 2.000 policiers et gendarmes, équipés de drones, qui sont mobilisés pour ce weekend. Les organisateurs attendent jusqu’à 4000 participants



La crainte des autorités ? Voir de violents affrontements avec les opposants, comme lors de la manifestation contre les projets de méga-bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Le risque de débordements est trop élevé selon la place Beauvau. En effet, la mobilisation se veut nationale, et de nombreux militants convergent vers le chantier. L’affaire pourrait là encore prendre une dimension plus large, avec l’annonce de la présence de plusieurs cadres de la Nupes aux côtés des opposants.