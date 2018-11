Saviez vous que? Foutage de gueule…

Je vous la fais à la Prévert :



- Saviez vous qu’au début des années 90, le smic réunionnais était 20% inférieur à celui de la métropole et qu’à l’époque le patronat local nous a seriné pendant des mois que l’économie de l’île allait s’effondrer au cas où le smic local soit aligné sur celui de la métropole ? Foutage de gueule… mais c’est sans doute anecdotique.



- Saviez vous qu’un chef d’entreprise locale en grève pour obtenir des subventions, a loué une Peugeot 308 délabrée pour se rendre aux nombreux barrages des ronds-points car y venir avec sa BMW X6 quotidienne l’aurait discrédité devant les caméras? Foutage de gueule… mais c’est sans doute anecdotique.



- Saviez vous qu’il y a des sites Internet accessibles seulement sur invitation et par mot de passe sur lesquels on peut découvrir des postes à pourvoir à La Réunion avant même leurs vacances officielles ? Foutage de gueule… mais c’est sans doute anecdotique.



- Saviez vous que des jeunes embauchés par contrats aidés pendant 1 an que leurs supérieurs n’ont pas arrêté de louer le travail en leur faisant miroiter un CDI se sont faits systématiquement jeter au bout des 12 mois ? Foutage de gueule… mais c’est sans doute anecdotique.



- Saviez vous qu’à la grande époque des 3 Suisses et de La Redoute, les articles commandés par bateau arrivaient au même prix qu’en métropole alors qu’on veut nous faire croire que les prix doivent forcément être plus chers ici qu’en métropole ? Foutage de gueule… mais c’est sans doute anecdotique.



- Saviez vous qu’il y a des contrats de travail où il est écrit qu’en fonction de l’investissement personnel et du bon vouloir de la direction, le poste peut varier du jour au lendemain de manager à technicien de surface des toilettes en passant par serveur ? Foutage de gueule… mais c’est sans doute anecdotique.



- Saviez vous que les contrats de travail à temps plein prévoient 35 heures de travail par semaine sur le papier et qu’après, en off, on vous explique que tout ça c’est des conneries et qu’en fait il faudra bosser 50 ou 60 heures par semaine sinon c’est la porte avec plein de monde derrière pour vous remplacer? Foutage de gueule… mais c’est sans doute anecdotique.



- Saviez vous que des couples sans enfant se sont vus attribuer des logements T4 ou T5 juste après des élections municipales alors que la demande dans l’île est plus que saturée? Foutage de gueule… mais c’est sans doute anecdotique.



- Saviez vous que des gens se font muter à La Réunion en fin de carrière juste pour bénéficier d’une retraite indexée et vous expliquent en vous regardant droit dans les yeux qu’il ne faudra pas trop les embêter ou les pousser à s’investir pendant les 2 ou 3 années restantes ? Foutage de gueule… mais c’est sans doute anecdotique.

- …



Si vous le saviez, alors la situation actuelle à La Réunion ne vous étonne pas…



Moi non plus.



Un anonyme obligé de le rester car je vais me faire flinguer, vous n’imaginez même pas…



PS : je compte sur les Zinfonautes pour continuer la liste qui est loin d’être exhaustive…