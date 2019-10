Savanes : une exposition nocturne guidée

Savanes : Nout’ liberté sous le vent. Une exposition actuellement visible à la Maison Serveaux à découvrir lors d’une visite-guidée nocturne ce jeudi 3 octobre 2019.L’événement démarre à 18 heures et se terminera une heure plus tard. Entrée gratuite mais il faut s’inscrire auprès du service Culturel de la ville de Saint-Paul. Au 02 62 34 49 20 ou à cette adresse e-mail dédiée (patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr).Deux médiateurs culturels scientifiques, chargés de valoriser cette “expo”, animeront cette nocturne placée sous le signe des cinq sens. L’occasion d’éveiller sa sensibilité.Le public pourra découvrir “ Savanes ” sous des angles différents tous les premiers jeudis du mois. Le prochain rendez-vous se déroulera en novembre.Elle reste visible jusqu’en juillet 2020 à la Maison Serveaux. Gratuite et ouverte à tous, elle se déroule du mardi au vendredi, de 8 heures à 17h30. Et le samedi de 10 heures à 17h30.