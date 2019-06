Sauvons nos services d’urgence en Médecine

J’ai, hélas pour moi, vécu quatre semaines au CHU et quinze jours en clinique pour un mal sérieux . J’ai eu déjà l’occasion de l’écrire.

Je témoigne, par le présent courrier, de la très haute qualité et la très haute compétence des personnels soignants.



Comme je suis un personnage curieux, et que j’ai un contact facile, je me suis intéressé au fonctionnement des équipes soignantes C’est ainsi que j’ai pu constater le manque cruel de personnel en clinique ou en hôpital. J’ai pu constater le turn over des personnels remplaçants, venu palier les absences.



Je puis témoigner de la compétence, l’humanité, la disponibilité, à l’égard de patients angoissés ou stressés au regard de leur souffrance, de ces personnels.



Le mouvement de grève aux urgences, et que j’ai vécu, est légitime.



Mettons-nous à la place d’un patient, ou parent, angoissé dans une salle d’urgence encombrée, en attente de soin. Certes, souvent il s’agit de bobologie, mais l’accompagnement psychologique est souvent absent, faute de moyens !



Aidons nos soignants, à quelque niveau que ce soit !



Accompagnons les, pour nos malades, pour nos familles.