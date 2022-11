A la Une . Sauvons le Papangue : Lancement du premier plan national d’actions

Par N.P - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 09:31

Le communiqué de la préfecture :



Le 17 novembre, la Société d’Études Ornithologiques de La Réunion (SEOR) a dévoilé le nouveau Plan national d’actions (PNA) pour sauvegarder le « Papangue », ou Busard de Maillard, au Moca, domaine de Montgaillard à Saint-Denis sous l’égide de l’État (Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DEAL).



Élaboré avec l’ensemble des acteurs concernés, ce dispositif participe à l’objectif national de stopper la perte de biodiversité en définissant les actions nécessaires pour la conservation des espèces protégées et menacées.



Dans le cadre de la mise en œuvre du PNA « Papangue » animé par la SEOR, une vingtaine d’actions de recherche, de préservation de l’espèce et de sensibilisation seront proposées à une cinquantaine de partenaires du comité de pilotage afin de contribuer à la conservation de ce busard figurant parmi les plus menacés au monde.



Les actions de ce PNA visent à mieux prendre en compte le Busard de Maillard dans les politiques publiques, à améliorer la gestion de ses habitats naturels et à réduire les menaces qu’il subit telles que :

l’empoisonnement des oiseaux par les rodenticides (substances toxiques utilisées pour contrôler les populations de rongeurs), les collisions (réseau routier et ligne électrique surtout), les impacts directs (tir intentionnel, captivité), la perte d’habitat naturel favorable et l’augmentation de la consanguinité dans la population. Des actions de communication adaptées aux différents publics seront également mises en place : panneaux pédagogiques sur site, projet d’animation lors de semaine de la nature en mai 2023, etc.



Appel à la mobilisation collective



En 2023, la SEOR pilotera un recensement de la population de Papangues sur toute l’île, en associant le public dans le cadre de sciences participatives.



Les diagnostics sanitaires sont également aujourd’hui renforcés pour mieux cerner les menaces portant sur cette espèce.



La population réunionnaise est également invitée à contribuer activement à ce plan en signalant à la SEOR les Papangues trouvés blessés ou affaiblis, pour une prise en charge au centre de soins des oiseaux indigènes de l’île :



SEOR

Téléphone : 02 62 20 46 65

E-mail :





Plus d’informations

