Sauvetage des marins du Tresta Star : Olivier Rivière salue "la chaîne de solidarité qui s’est mise en place"

Le navire mauricien a touché les côtes réunionnaises jeudi soir à 21h. Les onze hommes à bord du Tresta Star ont été secourus sains et saufs grâce à l’engagement du SDIS, de la Gendarmerie nationale, de la Marine Nationale, du CROSS La Réunion, mais aussi de la Police municipale et des services techniques de la ville de Saint-Philippe.



Pour le maire, le succès de l’opération de sauvetage est également dû à l'aide de bénévoles. "Nous avons effectivement deux pêcheurs du coin qui ont été mobilisés, qui connaissent très bien les lieux et qui ont conduit directement les services du SDIS sur les lieux du naufrage", précise Olivier Rivière.



À l’image de l’aide apportée par les deux pêcheurs Mickael et Freddy, l’édile salue "la chaîne de solidarité qui s’est mise en place". À l’arrivée des marins naufragés dans un centre d’accueil, des vêtements et repas chauds leur ont été offerts "pour leur permettre de se remettre de cette douloureuse expérience".