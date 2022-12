A la Une . Sauvetage de Run Market : La reprise des hypermarchés validée par le groupe mauricien IBL

Le groupe mauricien IBL a prévenu hier ses actionnaires par voie de communiqué et annoncé ainsi officiellement qu'un accord avait été trouvé avec les créanciers de l'enseigne d'hypermarchés Run Market. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 08:23

La nouvelle est tombée ce lundi sur le site de la bourse de Maurice. La transaction est cependant "soumise à la finalisation des accords de transaction définitifs et à la réalisation de certaines conditions, entre autres, l'achèvement de la procédure d'administration (ou de conciliation) et les approbations réglementaires pertinentes" précise le communiqué.



Vendredi 16 décembre, après un revirement de situation la BRED annonçait accepter de participer au plan de restructuration de la dette bancaire évaluée à 80 millions d'euros.

Le groupe mauricien acte l'accord avec l'ensemble des créanciers de Run Market ainsi que l'effacement d'un partie non négligeable du passif de l'établissement réunionnais, soit 130 millions d'euros, précise la presse quotidienne. IBL devrait bientôt devenir actionnaire majoritaire de Makes Distribution aux côtés de la société SAB ( Société Adrien Bellier). Tous deux ont injecté 4.2 millions d'euros pour sauver Run Market et ses 681 salariés repartis dans les quatre magasins du département.



Prochaine étape, la rédaction du protocole d'accord de conciliation regroupant la position de tous les créanciers et son homologation par le tribunal de commerce de St-Denis.