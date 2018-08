<<< RETOUR La Réunion Positive

Sauvegarde du patrimoine : Rénovation des églises L’identité réunionnaise et le vivre-ensemble local font la fierté des Réunionnais. Ils se traduisent notamment à travers notre patrimoine culturel, et le bâti historique. Pour préserver ce patrimoine, la Région accompagne notamment les communes dans la réhabilitation des lieux cultes tels que les églises de Jeanne d’Arc et Rivière du Mât les Hauts. Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre du Plan d’Aides aux Communes (Plan de Relance Régional - PRR)

ÉGLISE RIVIÈRE DU MÂT LES HAUTS



L’église Notre Dame des Victoires de la Rivière du Mât les Hauts fait partie du patrimoine bâti de la commune de Bras-Panon. Sa rénovation a été subventionnée à hauteur de 634 718 € par la Région, soit plus de 75% du coût total du projet (14% par l’État au titre de la DETR).



Les travaux réalisés ont été considérés comme peu ordinaires par les habitants de la Rivière du Mât qui ont assisté à la dépose complète de tous les éléments de structure, du sol au plafond et jusque finalement la dépose de la totalité de la charpente. Enfin la rénovation de l’église s’est effectuée dans le respect du caractère originel de l’édifice. Son aspect global a été conservé, ainsi que certains éléments composant l’ancienne structure tels que les poutres de bois de couleur et le carillon d’époque restitué.



Ces travaux ont notamment permis de mettre le site aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les paroissiens ont ainsi pu découvrir et apprécier tous les aménagements réalisés - comme le parking extérieur et les deux extensions latérales - lors de la messe inaugurale qui s’est tenue le 23 juin dernier. Parce que le patrimoine réunionnais passe aussi par

la sauvegarde de notre biodiversité, les travaux ont inclus la création d’un gîte à chauves-souris en sous-toiture.





L’ÉGLISE JEANNE D’ARC



Construite en 1904, un affaiblissement des voûtes soutenant la dalle de béton à l’entrée principale de l’église de Jeanne d’Arc (Le Port) avait été relevées. Aussi, des mesures conservatoires par étaiement de ces ouvrages ont été réalisées pour la sécurité du public. Le projet de rénovation du site a été financé par la Région Réunion à près de 520 000€ (soit 70% du coût total du projet). Les travaux ont concerné le désamiantage, la dépose de la dalle en béton à l’entrée principale, la mise en place d’un plancher bois identique à l’origine, la mise en accessibilité, la rénovation de la charpente et des faux plafonds. L’église est de nouveau ouverte au public depuis juin.

On compte également les rénovations des églises Sainte-Dominique à l’Étang-Salé, Notre Dame de la Délivrance à Saint-Denis, de l’église du centre-ville de Saint-Louis, des églises du Centre, de La Saline et du Guillaume à Saint-Paul. Au total, ce sont plus de 6 M€ qui ont été ainsi investis sur l’ensemble de l’île dans la préservation de ces bâtiments. La Réunion Positive

