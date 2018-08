A la Une ... Saut en Tandem : Le plein de sensations fortes et d'adrénaline Le parachutisme est une activité aéronautique consistant à sauter d’un avion en parfait état de marche. Véritable révélateur de personnalité, il permet à tout un chacun de se mesurer à ses propres peurs. En tandem ou en pratiquant confirmé, il est clair que chaque saut peut être considéré comme une remise en question de ses capacités à surmonter son stress mais aussi à pouvoir se prouver qu’avec une confiance mesurée et une formation sérieuse, "voler comme un oiseau" devient possible pour quelques secondes de chute qui peuvent paraitre une éternité.

Situé à l’aéroport de Pierrefonds, le centre-école de parachutisme de La Réunion "Para-club de Bourbon" est une association loi 1901 affilié à la Fédération Française de Parachutisme (FFP). Ses principaux objectifs sont l’enseignement et la pratique du parachutisme sous toutes ses formes, la formation des cadres, la promotion ainsi que le développement de ce sport appelé communément "chute libre".



Afin de découvrir ce sport atypique, les para-clubs disposent du saut en Tandem, qui est au regard de la fédération, un saut découverte permettant de faire connaitre ce sport. C’est grâce à ce type de sauts qu’un certain nombre de personnes décident de devenir des pratiquants ainsi que certains membres de leur entourage.



Pour la pratique d’un saut en tandem, les sautants doivent obligatoirement présenter un certificat médical de non contre-indication délivré par un médecin. Il est également vivement déconseillé de pratiquer la plongée la veille du saut. Le poids maximum du sautant est de 90 kg, (sauf exception) et l’âge minimum de 15 ans. Un tenue de sport est recommandée pour le saut.



Le saut est effectué à partir d’un avion entre 3800 et 4000 mètres



Comme toute discipline aéronautique, il est préférable de sauter tôt le matin pour bénéficier des meilleures conditions météo. Le saut est effectué à partir d’un avion entre 3800 et 4000 mètres permettant un temps de chute de 50 secondes. L’aéronef est un Pilatus Turbo Porter pouvant embarquer 10 parachutistes. Équipé d’une porte panoramique, il permet aux "Skydivers" de contempler le paysage pendant les 12 minutes de la montée. En effet, le vol 800 mètres au dessus du Piton des neiges, permet de contempler le magnifique panorama du sud de l’île.



Avant le saut, le pilote tandem dispense un briefing à son passager. Seront abordés la position en chute, le matériel utilisé (harnais, lunettes de chute), la sortie de l’avion et bien entendu l’atterrissage. Les moniteurs sont titulaires du brevet d’état bénéficiant d’une expérience de 5000 à 10 000 sauts. Ils sont au nombre de trois au para-club de Bourbon. Les sautants ont la possibilité de choisir l’option video/photos qui permet d’immortaliser ce moment si particulier dans une vie. Le "vidéoman" film le tandem depuis l’équipement au sol avec la montée et la sortie de l’avion, la phase de chute ainsi que l’atterrissage.



Il vous en coutera 260 euros pour un saut en tandem et 115 euros pour le montage vidéo/photo. Seul club de parachutisme sur l’île de La Réunion, l’activité tandem se répartie entre 60% de locaux et 40% de vacanciers. Le para-club de bourbon vous accueille le matin du mercredi au dimanche ainsi que le samedi après-midi. Les sauts tandem se font uniquement sur rendez-vous.

