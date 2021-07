A la Une . Saut à l'élastique : Une jeune femme saute avant que sa corde ne soit attachée

Une jeune femme a trouvé la mort, dimanche dernier, lors d’un saut à l’élastique en Colombie. Elle a sauté alors que le moniteur n'avait pas encore attaché la corde à sa cheville. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 23:14

"Go". A ce mot, une jeune Colombienne de 25 ans a sauté sans plus réfléchir. Sauf que cette ordre de sauter ne s'adressait pas à elle mais à son petit ami qui l'accompagnait et qui s'apprêtait lui aussi à sauter.



La victime a sauté depuis un viaduc de 50 mètres de haut, à Amagá, en Colombie.



"Elle portait un harnais. Donc elle a donc pensé que son équipement était prêt et s'est précipitée dans le vide", a affirmé le maire de la municipalité de Fredonia.



La jeune femme était décédée avant l’arrivée des secours. Selon le rapport médical, elle a subi une crise cardiaque pendant sa chute...



Son compagnon, en état de choc, est immédiatement descendu dans la vallée pour tenter de la réanimer. Il a été pris en charge par une équipe médicale.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité