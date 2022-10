A la Une . Saturation des services d'urgences pédiatriques : Le gouvernement débloque 150 millions d'euros

Après avoir été interpellé vendredi par un collectif composé de plus de 4.000 soignants sur la saturation des urgences pédiatriques, l'exécutif annonce un "plan d'action immédiat". Invité de CNews, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a indiqué que des plans blancs étaient envisagés pour tenter de mettre fin à cette saturation. Par NP - Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 à 15:10

Dans leur lettre ouverte au président de la République, les soignants avaient énuméré une série de dysfonctionnements allant de sorties prématurées d'hospitalisation ou à des hospitalisations dans des lieux non-adaptés. Des dégradations qui ont conduit à "des retards de soins" et à "la mise en danger des enfants", expliquent-ils.



Invitée samedi de franceinfo, la ministre déléguée en charge de l'Organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin le Bodo, avait reconnu ces dysfonctionnements. "Il y a un problème et nous le savons" a déclaré la ministre, qui a ajouté compter sur "la solidarité entre les hôpitaux" mais également "avec la médecine de ville".



Elle par ailleurs indiqué que le gouvernement travaillait sur une ouverture plus prolongée en soirée des maisons médicales de garde.



Les remontées de terrain du week-end ont fait réagir le gouvernement. Invité pour sa part sur BFMTV, le ministre de la Santé, François Braun, a confirmé un plan d'action de 150 millions d'euros pour répondre "tout de suite à des problématiques spécifiques de certains secteurs. Un plan qui devrait permettre selon lui "une augmentation du personnel". "C'est essentiellement cela, à condition que l'on trouve du personnel", a-t-il tout de même nuancé.



Il plaide par ailleurs pour une "solidarité au niveau des territoires, c'est-à-dire aussi les libéraux", afin que ces derniers puissent "venir aider à l'hôpital".

