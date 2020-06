La grande Une Sattar Hajee Abdoula : "La liquidation d'Air Mauritius devient une option de plus en plus visible"

Depuis sa mise sous administration volontaire, c'est la première fois que l'un des administrateurs, Sattar Hajee Abdoula, s'est exprimé publiquement. Chose faite hier en conférence de presse durant laquelle l'administrateur de la compagnie n'a pas caché la situation. "La liquidation d'Air Mauritius devient une option de plus en plus visible", prévient Sattar Hajee Abdoula. Par E. Moris - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 11:42 | Lu 2378 fois

Air Mauritius s'est placée en redressement judiciaire il y a un mois de cela. L'horizon bouché sur la reprise du trafic aérien mondial n'offre que peu de perspectives dans les mois à venir, ce qui fait imaginer le pire des scénarios à l'équipe dirigeante de la compagnie mauricienne.



Sattar Hajee Abdoula a révélé, dans un premier temps, que son collègue Arvindsingh Gokhool et lui ont obtenu une extension de six mois de la cour suprême pour poursuivre leur job d’administrateurs.

Chaque semaine qui passe coûte 90 millions de roupies (2 millions d'euros) à Air Mauritius Sattar Hajee Abdoula s'attend à des pertes de 9,5 milliards de roupies (soit 212 millions d'euros) en mars 2021 vu la situation économique d’Air Mauritius. De ce fait, souligne-t-il, il lui faut trouver Rs 10 milliards de roupies (soit 223 millions d'euros) dans les 9 prochains mois.



Sattar Hajee Abdoula a aussi expliqué la situation des avions nouvellement acquis par Air Mauritius et loués à South African Airways. Il a indiqué que certes, SAA reçoit des aides, mais si cette compagnie ne peut payer les frais de location à Air Mauritius, cette dernière récupérera ses appareils.



Néanmoins, il a expliqué que MK devra réfléchir à la possibilité de rendre ces avions. "Il faut voir les aspects légaux car tout doit se faire dans les règles", a insisté Sattar Hajee Abdoula.



Sattar Hajee Abdoula a aussi indiqué qu’il met tout en œuvre pour sauver Air Mauritius même si néanmoins la liquidation devient une option "de plus en plus visible".



Mais il a souligné qu’il "croit en son plan" mais que, si les actions entreprises n’aboutissent pas, il va "recommander la mise en liquidation de la compagnie aérienne nationale".



Sattar Hajee Abdoula a aussi indiqué qu’un exercice est en cours pour revoir les dessertes et le nombre d’avions requis. Il a ainsi insisté sur le fait que MK a des appareils "qui sont vieux, mais qui appartiennent à la compagnie". Il estime que MK devra opérer sur 20 appareils.

​Les plus anciens priés de prendre leur retraite



Il a déclaré que certains salaires ont été payés lorsque la compagnie faisait des profits d’un milliard de roupies. Mais la direction d’alors, selon lui, a engagé la compagnie à de tels salaires pour les 20 ans à venir...



Sattar Hajee Abdoula a aussi indiqué que tous les employés qui ont accumulé 400 mois de service à Air Mauritius sont priés de prendre leur retraite.



Il a déclaré que certains salaires ont été payés lorsque la compagnie faisait des profits d'un milliard de roupies. Mais la direction d'alors, selon lui, a engagé la compagnie à de tels salaires pour les 20 ans à venir...

Sattar Hajee Abdoula a aussi indiqué que tous les employés qui ont accumulé 400 mois de service à Air Mauritius sont priés de prendre leur retraite.