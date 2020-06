zinfos-moris.com Sattar Hajee Abdoula : « Je crois dans mon plan pour sauver Air Mauritius »

Par E. Moris - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 15:36 | Lu 51 fois





Sattar Hajee Abdoula a indiqué qu’il met tout en œuvre pour sauver Air Mauritius.



Il a souligné que c’est son job de sauver la compagnie. Néanmoins, a-t-il indiqué, la liquidation devient une option « de plus en plus visible ».



Mais il a souligné qu’i l « croit dans son plan » mais que, si les actions entreprises n’aboutissent pas, il va « recommander la mise en liquidation de la compagnie aérienne nationale ».



C'est un excellent communicant ! Il l'a montré en conférence de presse en début d'après-midi. Sattar Hajee Abdoula a révélé, dans un premier temps, que son collègue Arvindsingh Gokhool et lui ont obtenu une extension de six mois de la cour suprême pour poursuivre leur job d'administrateurs.