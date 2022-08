La grande Une Sarah N. seule rescapée du triple accident mortel à Fleurimont : "Je ne suis pas une criminelle"

Il y a quatre ans, trois jeunes perdaient la vie dans un terrible accident de la route. Le procès pour homicide involontaire n'avait pas pu se dérouler une première fois, le tribunal estimant que les circonstances de l'accident n'étaient pas assez précises. Des investigations supplémentaires ont permis de déterminer que la conductrice s'était endormie au volant alors qu'elle roulait trop vite et était alcoolisée. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 15 Août 2022 à 09:51





Si cette tragique affaire a duré si longtemps, c'est parce que la jeune femme, involontairement responsable de la mort de trois de ses jeunes amis, n'a aucun souvenir de l'accident. En creux, la question qui s'est posée lorsque le dossier est arrivé devant le tribunal était de savoir qui conduisait lorsque le véhicule avait percuté un mur en béton avant de traverser la chaussée et être propulsé dans un champ en contrebas. Il aura fallu quatre longues années pour qu'enfin le triple homicide involontaire de Fleurimont, survenu le 7 juillet 2018 , à l'aube trouve son épilogue judiciaire. Sarah N., conductrice alcoolisée et imprudente, devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de St-Denis très prochainement.Si cette tragique affaire a duré si longtemps, c'est parce que la jeune femme, involontairement responsable de la mort de trois de ses jeunes amis, n'a aucun souvenir de l'accident. En creux, la question qui s'est posée lorsque le dossier est arrivé devant le tribunal était de savoir qui conduisait lorsque le véhicule avait percuté un mur en béton avant de traverser la chaussée et être propulsé dans un champ en contrebas.





A leur arrivée sur les lieux vers 7h15 ce funeste matin là, les gendarmes avaient découvert la Peugeot 406 qui venait de St-Gilles-les-Hauts en direction de Plateau Caillou, très endommagée. Aucune trace de freinage n'avait été repérée rue Raphaël Barquissau à Fleurimont.Le SMUR et les pompiers avaient constaté sur place le décès de Jérémy Acadine, 23 ans, de Nelly Perrot, tout juste 20 ans. Le pronostic de Giovanny Fetisoi Miha était très engagé et le jeune homme de 18 ans avait succombé à ses blessures à la fin de la journée.Sarah N., 24 ans, blessée au bassin et aux jambes était la seule survivante. Selon nos informations, elle participait à une soirée organisée chez Giovanny Fetisoi qui fêtait sa réussite au baccalauréat.

Plusieurs témoins ont affirmé l'avoir vue consommer de l'alcool à plusieurs reprises : champagne, tequila, bières. Certains ont même affirmé l'avoir vue tituber et prendre le volant dans un état d'alcoolisation évident. Le véhicule avait été emprunté à son père. Sarah N. venait d'obtenir son permis de conduire un mois auparavant après sept tentatives et cinq pour obtenir le code. La 406 était généralement utilisée par son frère mais ce soir là, il n'était pas en état de conduire et c'est elle qui l'avait raccompagné avant de retourner chez Giovanny. Placée en garde à vue à de multiples reprises , Sarah N. s'était montrée peu coopérante et avait indiqué ne pas comprendre la démarche des autorités à son égard déclarant : "je ne suis pas une criminelle. Je n'ai tué personne". Elle n'avait aucun souvenir de la soirée et était dans l'incapacité de déterminer qui conduisait la 406 au moment de l'accident mortel. C'est ainsi qu'elle avait comparu une première fois devant le tribunal correctionnel le 19 février 2019.

Devant le manque de précisions concernant les circonstances de l'accident, le tribunal n'avait pas souhaité juger et l'affaire avait été renvoyée devant le parquet invité à mieux se pourvoir. Les avocats des victimes, dont le bâtonnier Georges-André Hoarau, s'était félicité de cette décision impliquant cependant pour les familles endeuillées d'attendre encore avant de connaitre la vérité.Une information judiciaire avait été ouverte et une expertise diligentée. Les résultats de celle-ci montrent qu'un bref endormissement, la vitesse excessive et l'alcool sont à l'origine d'une perte de contrôle suivie d'une sortie de route. Sur cette portion limitée à 30km/h, Sarah N, considérée comme la conductrice à l'issue des nouvelles investigations, roulait à une vitesse comprise entre 80 et 100km/h. Huit après les faits, son taux d'alcoolémie avait été relevé à 0.70gr/l.Prochainement convoquée à comparaitre la prévenue installée désormais en métropole sera t'elle présente à son procès? Les victimes, quant à elles, attendent des réponses.