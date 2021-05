7mag.re Sarah Lenesley : quitter pour réapprendre à vivre et à s'aimer seule !

A 20 ans, Sarah Lenesley a vécu déjà beaucoup de choses compliquées mais a su prendre les bonnes décisions... Avec sincérité, elle s'est livrée à notre photographe et confiée sur son histoire personnelle et ses choix. Un très beau témoignage d'une jeune femme qui a su partir !



Photos YKS Yakusa @ Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 22 Février 2021 à 14:04





La suite est l'histoire d'un couple, très jeune, ou de ce qu'elle pensait être une longue et belle histoire d'amour. Il faut revenir à son histoire personnelle. En 2017, elle se retrouve livrée à elle-même, avouant Née en Bretagne, à Vannes, Sarah est venue s'installer à la Réunion il y a quasiment 10 ans suite au décès de son père. Ses origines ? Métropolitaines et sans doute anglaises du côté paternel, indiennes et chinoises du côté maternel. La vie de la petite fille et de l'adolescente a été ponctuée par le drame de ce décès prématuré de son père et des déménagements qui ont suivi.La suite est l'histoire d'un couple, très jeune, ou de ce qu'elle pensait être une longue et belle histoire d'amour. Il faut revenir à son histoire personnelle. En 2017, elle se retrouve livrée à elle-même, avouant LIRE LA SUITE