Courrier des lecteurs Sapin africain au pays de Voltaire

Par Kevin Lognoné - Publié le Lundi 8 Mai 2023 à 14:02

Si le pays de Voltaire œuvrait au métissage des cultures, des traditions, des nations, du monde. Dans le pays de Gex, la quête infinie de précision et l’aspect intangible de la mesure du temps confèrent à la pratique horlogère une forte dimension philosophique. Entre les rives du Léman et les sommets du Jura, Voltaire avait choisi de devenir maître horloger, connaissant un véritable apogée au moment de la Manufacture royale de Ferney fondée par le philosophe.



Un mouvement qui peut encourager des inventeurs à revenir à la racine de l’effervescence horlogère et du biomimétisme afro-futuriste. Soucieux de mobiliser des matériaux biosourcés d’Afrique centrale, plusieurs artistes et créateurs au milieu des collines de Yaoundé, future Tel Aviv de l’Afrique forment désormais une approche unique du métissage entre les arts décoratifs et des matériaux universels et naturels (bambou, pierre, Ndop, écorce obom, pagnes tissés d’Afrique et d’ailleurs...).

Sortir du bois à la lisière du Sapin … africain ? La francophonie créative et afro-futuriste peut offrir un travail de médiation artistique et culturelle autour du “Sapin africain” construit autour d’un message sur le métissage des cultures, des tribus, des nations, du monde. Un mélange des esprits, des idées, des cultures et des traditions à la façon de Voltaire et de l’arc horloger transfrontalier entre la Suisse et la France.



Pourquoi une référence au sapin, si prégnante de l’autre côté de la frontière ? Désormais annuelle, la Fête de l’urbanisme horloger célèbre l’inscription des villes de La Chaux-deFonds et du Locle sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour leur urbanisme horloger. L’histoire de ces villes se lit également à travers les courants artistiques qui l’ont traversée. Le Style sapin en fait partie. Autour de 1900, les Montagnes neuchâteloises sont en pleine effervescence industrielle et artistique.



Dans le sillage du développement industriel se développe l’École d’art. Les professeurs et les étudiants y étudient l’Art nouveau, style très en vogue en Europe, basé sur l’observation des formes de la nature. Les artistes locaux s’inspirent de la nature locale : sapin et gentiane deviennent leurs modèles. Le Style sapin est né.



Une tradition horlogère a existé dans le Pays de Gex. C’est pourquoi des artistes et créateurs francophones proposent un dialogue entre des objets d’art, parures et vêtements venus d’Afrique et les passerelles créatives et artistiques qui ont accompagné le développement de l’horlogerie des deux côtés de la frontière, entre la France et la Suisse. “Sapin africain” se veut offrir un croisement entre l’Europe de l’architecture et du biomimétisme et l’Afrique des matières premières cosmogoniques. Dans ses écrits philosophiques, Voltaire célébrait les caractéristiques humaines audacieuses nées de l’agilité de familles, de clans, de diasporas partis à l’assaut des mers du globe : Les Mahé de La Bourdonnais, les Duquesne, les Bart, les Duguay-Trouin, les Chanvril, les Lognoné, les Colvez, ces français capables de faire beaucoup avec peu…



Des hommes entreprenants, qui auraient langui inconnus dans leur patrie, se placent et s’élèvent d’eux- mêmes dans ces pays lointains, où l’industrie est rare et nécessaire. Des passerelles créatives entre effervescence horlogère, biomimétisme (style Sapin) et cosmogonie africaine Perlage, pharmacopée à faible impact, diamants alternatifs sans extraction forestière, bioéconomie mondiale, low-tech, industries créatives et culturelles, transmission des savoirs…



La féminisation des filières agro-forestières en Afrique centrale est riche de plateformes ou d’incubateurs de l’engagement pour l’Europe de demain et sa capacité à produire des innovations circulaires. La Francophonie créative et afro-futuriste peut contribuer à ce nouveau dialogue, un métissage entre ces thématiques à la croisée de l’art, des tissus biosourcés et de leur réappropriation dans l’univers décoratif ou l’espace public. Le pays de Gex foisonne de propositions en faveur du développement de nouvelles industries créatives et culturelles, à l’image de nouvelle édition du Festival de Contrebande Dessinée dans le cadre splendide du parc du château de Voltaire.



A demain peut-être pour y découvrir un laboratoire en faveur du mécénat de compétences.



Gex’perience !