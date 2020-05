Sapeur-Pompier Volontaire à La Réunion, un travail dissimulé au frais de la collectivité

Depuis plusieurs années, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion a recours aux Sapeurs-Pompiers Volontaires afin de palier le manque d'effectifs dans les centres de Secours de l'île. Ces derniers effectuent des gardes de 24h au même titre que leurs collègues professionnels mais en percevant des vacations non imposables selon le grade , " les pompiers volontaires c'est efficace et pas cher ".



La loi n°2011-851 du 20 Juillet 2011 relative à l'engagement des Sapeurs-Pompiers Volontaires et à son cadre juridique dispose que l'activité de volontaire qui repose sur le volontariat ne doit pas être exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.



Hors à la Réunion, de nombreux Sapeurs-Pompiers Volontaires disposent d'un planning plus élevé que les Sapeurs-Pompiers Professionnels allant de 200 heures à 330h par mois avec de vrais revenus non imposables dans des fourchettes de 1200 à 2200 euros non imposables dont certains perçoivent en supplément des allocations chômage ou RSA.



Sylvain raconte : " Nous sommes dans un véritable travail dissimulé et masqué sous couvert des autorités ici , ce qui empêche de recruter ces Sapeurs-Pompiers Volontaires directement professionnels avec ou sans concours, afin d'avoir une retraite plus tard, mais également de faire revenir par mutation certains agents partis exercer en métropole en laissant familles et amis ici ".



Une direction qui fait la sourde oreille depuis de longues années , ce n'est plus possible d'exploiter les Sapeurs-Pompiers Volontaires de la sorte sans aucune garantie derrière , une colére qui monte De jour en jour !



Sylvain Gregorini