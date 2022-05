Santé sexuelle : CARESS 974 voit le jour

Parce que l’union fait la force, plusieurs acteurs de la santé sexuelle se sont regroupés dans le but de démystifier le sujet auprès de la population. Le Collectif des Acteurs Réunionnais Engagés pour la Santé Sexuelle (CARESS) 974 a ainsi vu le jour dans l’objectif de promouvoir, informer et sensibiliser à la santé sexuelle, avec une approche positive de la sexualité. Lancé officiellement en marge de la Semaine de la Santé sexuelle, qui se tient du 30 mai au 5 juin, le collectif mène également diverses actions de prévention à travers l’île, notamment des opérations de dépistage gratuit.

CARESS 974 a vu le jour dans le but d’avoir une identité commune pour un ensemble d’acteurs engagés dans la santé sexuelle. Avec une identité facilement repérable par les Réunionnaises et les Réunionnais, le collectif se veut gage de sérieux, de confiance et d’informations fiables. Il nous semblait important de démystifier ce sujet et de faire connaître à la population les acteurs qui œuvrent dans ce domaine. « Nous avons noté une réelle méconnaissance en matière de santé sexuelle, régulièrement associée aux maladies et autres troubles sexuels uniquement. Nous avons ainsi décidé, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de La Réunion, de mener tous ensemble une vaste campagne d’information et de prévention dans l’île », explique le Dr Catherine Gaud, Praticien Hospitalier et présidente du COREVIH Océan Indien

Cette campagne d’information, de sensibilisation et de prévention se veut en faveur d’une meilleure santé sexuelle. Elle vise à ce que la population en général aborde sa sexualité de manière positive et respectueuse, sans tabou, sans discrimination, sans violence. Ainsi, avec la création de CARESS 974, tous les acteurs de la santé sexuelle unissent leurs efforts autour d’un même combat : démystifier la santé sexuelle à La Réunion afin de permettre à tous de vivre une vie sexuelle agréable et sûre.

En sus de la Semaine de la Santé Sexuelle, la campagne comprend également un volet numérique, notamment sur Facebook, Instagram et TikTok afin de toucher toutes les audiences. Des publications et autres petites vidéos explicatives viendront aussi déconstruire toutes les idées reçues et briser les tabous autour de la santé sexuelle. Cette campagne de communication a été possible grâce au soutien de l’ARS de La Réunion et se poursuivra au mois de novembre, dans le cadre de la semaine du dépistage.