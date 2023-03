Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Santé : quand la culture aide les adolescents

La restitution des ateliers Culture et Hôpital intitulés « Kabar avec Zanmari BARÉ » se déroule ce jeudi 23 mars 2023 à KAZKABAR, lieu emblématique de la culture créole situé dans le quartier saint-paulois de Bois Rouge.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, charge la première Adjointe déléguée aux Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER, de le représenter pour cette présentation effectuée en kréol en quasi-totalité. Une forme de respect pour ce lieu bilingue géré par le zarboutan du maloya, Danyèl WARO, et son épouse, Florence WARO.

Neuf jeunes de la Maison des adolescents Cap’Ados, soutenus par le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) et l’Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR), ont bénéficié des précieux conseils de Zanmari BARÉ.

Ils ont beaucoup appris grâce aux ateliers de médiation artistique, de septembre à décembre 2022. Enclenché par les équipes soignantes de la MDA CAP’Ados et la Direction, ce projet permet d’expérimenter le processus de création musicale.

Initiative positive

Une démarche menée en lien étroit avec l’artiste, également compositeur, chanteur et interprète. Ce travail introspectif donne naissance à l’écriture d’un texte, d’une chanson, d’un fonnkèr retranscrivant leurs émotions ou leurs vécus. 14 sessions ont eu lieu chaque semaine.

C’est ainsi que ces adolescents ont également découvert l’univers médical réunionnais avec la visite de KAZKABAR et le soutien d’une association de fabrication d’instruments musicaux traditionnels. Preuve de la réussite de ce projet : ils ont donné une belle prestation devant un public composé de partenaires mais aussi de proches.

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire mais aussi Ville Santé, s’associe pleinement à cette initiative positive comme le souligne l’Adjointe, Suzelle BOUCHER, invitée à ce moment de partage, de culture et de convivialité.





La culture pour améliorer la santé

À ses côtés se trouvent la représentante du Directeur du CHOR et de l’EPSMR, Laurent BIEN, la Secrétaire générale et Directrice de la Communication et de la Culture de ces deux établissements, Marina PONGERARD-SINGAINY, la représentante de la Ville au Conseil de Surveillance de l’EPSMR, la Conseillère Municipale, Jacqueline CARPIN, et la Conseillère départementale, Jeanne HOARAU, et les équipes soignantes.

La première Adjointe salue le rôle fondamental de la culture. Cet « bien » totalement essentiel parvient à franchir les murs des hôpitaux afin d’aider les patients. C’est pour cette raison que l’équipe municipale soutiendra toujours les initiatives engagées en la matière.



Cette culture fondamentale « pou amèn’ bonpé gayarsité pou lo kèr, lo kor, la tèt é la santé », ajoute Suzelle BOUCHER. La représentante du Maire de Saint-Paul salue également l’importance du programme Culture et Hôpital décliné par le CHOR et l’EPSMR dans ses structures.

Mettre en lumière la création locale

Cet engagement contribue aussi à mettre en lumière les créatrices et les créateurs locaux. Rendre cette culture accessible à toutes et à tous représente un levier capital. Mais il est aussi important de rendre la santé accessible à toutes et à tous dans les Bassins de vie.

Renforcer l’accès aux soins des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois constitue d’ailleurs un enjeu pour la Municipalité. C’est le sens du Contrat Local de Santé de deuxième génération prochainement déployé sur le territoire saint-paulois.







Dans la même rubrique : < > Des centres de loisirs adaptés aux besoins des marmay Séance Plénière du 22 mars 2023 : Mettre les jeunes au cœur du projet de mandature