Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Santé mentale : deux unités inaugurées à Cambaie L’Établissement Public de Santé Mentale (EPSMR) inaugure ce jeudi 6 octobre 2022 deux unités sur son site implanté à Cambaie. L’unité de crise pédopsychiatrique, baptisée « Vanille », accueille les enfants et adolescents jusqu’à 18 ans. L’unité « Zévi » constitue une structure dédiée aux soins intensifs psychiatriques.





Plus d’informations sur ces deux unités en cliquant



Ces deux unités permettent d’améliorer les parcours de santé des Réunionnais présentant des troubles psychiques. Cette ambition répond aux engagements formalisés par le Contrat Territorial de Santé Mentale de La Réunion.



L’EPSMR profite de la Semaine d’information à la santé mentale pour inaugurer ces unités intra-hospitalières situées à Cambaie. Il s’agit d’une manifestation essentielle pour faire évoluer le regard sur les personnes touchées par la maladie mentale. Le format sur 4 jours et les tables rondes thématiques participent à déstigmatiser les personnes atteintes de troubles psychiatriques.



Dans ce cadre, plusieurs performances artistiques ont été proposées. C’est le sens de la politique culturelle mise en œuvre par l’EPSMR dans son établissement. Des partenaires et des artistes s’investissent fortement dans ce projet d’utilité publique. Plusieurs projets sont menés en partenariat avec le TCO. Par exemple, l’accueil de Kafmaron ou encore d’une troupe de cirque à l’EPSMR. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, également Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Ouest Réunion, et la Conseillère municipale déléguée aux relations avec les personnes en situation de handicap, Jacqueline CARPIN, participent à cette séquence organisée en présence de Laurent BIEN, Directeur du CHOR et de l’EPSMR, de François APPAVOUPPOULLE, Président de la Commission Médicale d’Établissement de l’EPSMR, de Gérald INCANA, Président du Conseil de surveillance de l’EPSMR, et de Gérard COTELLON, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé La Réunion.Plus d’informations sur ces deux unités en cliquant ici . Vous pourrez en savoir en plus sur leur fonctionnement. La Municipalité salue leur ouverture sur le territoire de Saint-Paul, labellisée Ville Santé par l’Organisation Mondiale de la Santé.Ces deux unités permettent d’améliorer les parcours de santé des Réunionnais présentant des troubles psychiques. Cette ambition répond aux engagements formalisés par le Contrat Territorial de Santé Mentale de La Réunion.L’EPSMR profite de la Semaine d’information à la santé mentale pour inaugurer ces unités intra-hospitalières situées à Cambaie. Il s’agit d’une manifestation essentielle pour faire évoluer le regard sur les personnes touchées par la maladie mentale. Le format sur 4 jours et les tables rondes thématiques participent à déstigmatiser les personnes atteintes de troubles psychiatriques.Dans ce cadre, plusieurs performances artistiques ont été proposées. C’est le sens de la politique culturelle mise en œuvre par l’EPSMR dans son établissement. Des partenaires et des artistes s’investissent fortement dans ce projet d’utilité publique. Plusieurs projets sont menés en partenariat avec le TCO. Par exemple, l’accueil de Kafmaron ou encore d’une troupe de cirque à l’EPSMR.





Dans la même rubrique : < > Découvrez les formations délivrées au RSMA à la Gare routière de Saint-Paul À L’Éperon, la Semaine Bleue placée sous le signe de l’intergénérationalité