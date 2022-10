Communiqué Santé mentale : Inauguration des unités de crise Zévi et Vanille

Ce jeudi s'est déroulée l'inauguration des unités de crise Adultes « Zevi » et Adolescents « Vanille ». Par N.P - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 16:01

Le communiqué de l'EPSMR :



Aujourd’hui jeudi 06 octobre, Laurent BIEN, directeur de l’EPSMR, Gérald INCANA, Président du Conseil de Surveillance de l’EPSMR et Président de la FHF OI, François APPAVOUPOULLE, Président de la CME ont inauguré en présence de M. COTELLON, DG de l’ARS Réunion et de de M. SERAPHIN, Maire de Saint-Paul et également Président du Conseil de Surveillance du CHOR, les unités de crise Adultes « Zevi » et Adolescents « Vanille » à l’EPSMR de Cambaie à Saint-Paul.



Gérald Incana a rappelé : « Il y a encore 8 ans, La Réunion était en retrait par rapport à la métropole d’à peu près 1/3 sur tous les indicateurs : nombre de lits, de consultations, de professionnels… les soins critiques pour adultes et enfants n’étaient pas en reste et l’EPSMR en a fait une autre de ses priorités. Aujourd’hui nous inaugurons, les unités Vanille et Zévi, moment important pour la santé mentale. » M. Cotellon a appuyé en déclarant « nous devons offrir aux patients et surtout aux patients en crise des dispositifs de prise charge urgents, rapides et efficaces tout en respectant le droit humain ».

L’objectif est donc atteint aujourd’hui avec les unités de crise Zevi et Vanille qui ont ouvert leurs portes en mars 2022 et qui ont été inaugurés aujourd’hui.



L’unité Vanille



Pour revenir à la genèse « les adolescents de 16 à 18 ans se retrouvaient souvent dans des pavillons adultes, ce qui était tout à fait inadapté. Avec l’aide de l’ARS de La Réunion, nous avons fait le pari de re-modéliser cette unité pour accueillir les jeunes jusque 18 ans. La remise à neuf du bâtiment a ainsi pu être corrélé à l’élaboration d’un projet d’unité structuré proposant de nouvelles activités.

Entre le lancement du projet en 2019, sa validation par nos instances et par l’ARS de La Réunion en 2020, c’est en novembre 2021 que la réalisation définitive du projet s’est faite après 11 mois de travaux. En tout, la rénovation de l’unité Vanille a généré un investissement de 1,6 M€ (hors ressources humaines). Sur le 1er semestre 2022, l’unité a déjà accueilli 67 patients. » a expliqué Laurent Bien.

L’unité Vanille s’adresse à des enfants et adolescents dont l’état de santé nécessite des soins permanents (24h/24h). Le rythme et la durée de l’hospitalisation sont variables et ajustés par l’équipe pluri professionnelle avec l’enfant et la famille. La scolarité peut être maintenue sur place.

Le pavillon Vanille est géographiquement organisé en deux sous-secteurs avec une section de 10 lits (6 chambres individuelles et 2 doubles) et une autre section de 4 lits (4 chambres individuelles).



L’unité Zévi

« Du côté de l’unité Zévi, très attendu à La Réunion, il a été question de pouvoir apporter des soins adaptés aux patients difficiles à prendre en charge dans les unités psychiatriques polyvalentes de la zone Océan Indien. Auparavant, nous avions recours à des unités spécialisées en métropole. Aujourd’hui, nous avons répondu au besoin de proximité de prise en charge de nos patients, dans son environnement et avec la possibilité que le lien familial soit plus facilement maintenu. Le projet a suscité un investissement de 2,8M€ (hors ressources humaines). Depuis son ouverture, nous avons comptabilisé 41 demandes d’orientation vers l’unité et 36 patients ont ainsi pu être admis. » déclare Laurent Bien.



L’unité Zévi d’une capacité de 12 lits garantit la prise en charge de patients :

- présentant un trouble psychiatrique en phase aiguë et dont les symptômes sont difficilement contrôlables dans une unité de psychiatrie classique,

- sous mains de justice incarcérés nécessitant des soins psychiatriques en hospitalisation complète

- ou hospitalisés au long cours et présentant des troubles du comportement de type agressifs.