Santé : des dépistages organisés à Saint-Paul

Le DÉPIST OUEST Réunion reprend ses activités dans les locaux du Centre d’éducation et de prévention pour la Santé (CEPS). Une structure située 21 rue Ibrahim-Balbolia à Saint-Paul.



Le public pourra venir effectuer des dépistages de maladies ou d’infections sexuellement transmissibles. Les consultations et les dépistages se font sur rendez-vous obligatoire le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 17 heures.



Vous pouvez contacter le 02 62 34 13 13 pour caler une date ou obtenir plus d’informations.



Quand vous vous déplacerez, afin de limiter la propagation du Covid-19, nous vous conseillons d’appliquer les gestes et les mesures barrières.



Retrouvez ci-dessous l’affiche de ce DÉPIST OUEST porté par le CEPS, soutenu par le Centre hospitalier Ouest Réunion. Il s’agit de l’un des partenaires de Saint-Paul, labellisée “Ville santé” par l’OMS.