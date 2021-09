Santé alimentaire : Solidarité Étudiante 974 mise sur la prévention

Le communiqué :



Ce vendredi 3 septembre 2021, Solidarité Étudiante 974 a organisé une opération de prévention sur la santé alimentaire sur le campus universitaire du Moufia à Saint-Denis.



Les enquêtes réalisées auprès des populations étudiantes révèlent une forte négligence sur les repas du matin.



D'après le plan national nutrition-santé, le petit déjeuner est un repas indispensable et doit représenter entre 20% et 25% des apports énergétiques sur l'ensemble d'une journée.



Malheureusement, le petit déjeuner est le plus souvent oublié des étudiants : ils sont plus de la moitié (52,7%) à ne pas prendre de petit déjeuner au moins 3 fois sur une même semaine. Notre association, investie dans le champ de l’économie sociale et solidaire a souhaité conduire une opération de prévention et de sensibilisation à la santé alimentaire.



Dans le strict respect des protocoles sanitaires, nous avons offert un petit déjeuner sain, équilibré et bio à plus de 400 étudiants entre 7h et 10h30.



Lors de cet événement, les étudiants ont pu découvrir l’apport énergétique des différents produits et avoir accès à des fruits frais, des matières grasses, du jus de fruits pressés, des produits laitiers ou encore des féculents. Il s’agit là de produits de qualité, locaux et où les circuits courts sont en permanence privilégiés.



Cette opération de prévention s’est déroulée en présence de nos partenaires et notamment : Madame Camille DAGORNE, Sous préfète en charge de la cohésion sociale, Madame Chantal MANÈS-BONNISSEAU, Rectrice de l'Académie de la Réunion, Monsieur Frédéric MAILLOT, Vice-Président de région, Monsieur Frédéric MIRANVILLE, Président de l'Université de La Réunion, Monsieur Pierre-Olivier SEMPERE, Directeur Général du CROUS de La Réunion.



Cette action de prévention santé permet également de venir en aide aux étudiants frappés de plein fouet par la crise sanitaire qui affecte particulièrement leur pouvoir d’achat en cette période de rentrée universitaire.



Alexandros ZAKHARATOS, président