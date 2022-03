Communiqué Santé : Un mouvement social pour réclamer plus de moyens prévu ce vendredi

L’intersyndicale CGTR, SUD, CFTC milite pour "l’obtention des moyens financiers et humains nécessaires pour répondre au besoin de la population". Elle appelle les travailleurs à un rassemblement ce vendredi. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 15:10

Le communiqué :



NON à la casse de nos conventions collectives et de nos conquis sociaux.

NON à la dégradation de nos conditions de travail

NON à la mise en place d’une rémunération au mérite sur des critères subjectifs aux mains des employeurs



EXIGEONS LES MOYENS D’EXERCER NOS MÉTIERS DANS LE RESPECT DES PERSONNES QUE NOUS ACCOMPAGNONS

DANS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DIGNES POUR TOUTES ET TOUS

Embauches et créations de places dans les établissements à la hauteur des besoins

Réajustement des salaires pour tous et toutes (les personnels administratifs et techniques sont une fois de plus exclus de la revalorisation), conduisant à une augmentation d’au moins 300€



NOS CONQUIS SOCIAUX SONT LÀ POUR ÇA NE LAISSONS PAS LES ORGANISATIONS PATRONALES D’AXESS (NEXEM ET FEHAP), COMPLICES DE CE GOUVERNEMENT LES DÉTRUIRE

Le projet de convention collective unique de ces organisations est destructeur de l’équité des salaires, des conditions de travail, et donc de la qualité d’accompagnement des patients, usagers et familles, le cœur de notre métier.



NOUS SEUL.ES SOMMES EN MESURE DE CRÉER CETTE CONVENTION UNIQUE DE HAUT NIVEAU NOUS PERMETTANT D’ÊTRE A LA HAUTEUR DE NOS MISSIONS

Maintien des droits conquis dans les différentes conventions collectives Réduction du temps de travail Prise en considération réelle de l’ancienneté, etc…

NOS MÉTIERS SONT INDISPENSABLES A UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE



LE 11 MARS, A L’HÔTEL MERCURE CREOLIA se tiendra l’Assemblée Générale de la FEHAP en présence de sa présidente Madame Marie-Sophie DESAULLE.



L’intersyndicale CGTR, SUD, CFTC, appelle les travailleurs et travailleuses à se rassembler 11 mars à 9H30 devant l’hôtel pour signifier son REFUS DU TOUS CONTRE TOUS.