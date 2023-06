Actu Ile de La Réunion Santé, Médecine, sur les pas de Paul Joseph Barthez

Par Frédéric Paulus - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 09:57





Ce praticien réitère ses critiques sur l’univers hospitalier en publiant un « tract » n° 12 aisément diffusable chez Gallimard intitulé : « L’hôpital, une nouvelle industrie, le langage comme symptôme », 2020.



Stéphane VELUT énumère différentes « méprises » du monde médical « d’un système de soins » où « le corps soignant s’épuise ». « Les crises se succèdent avec leurs ordonnances de vains remèdes. Le malade que nous sommes ou serons presque tous un jour a tout lieu de s’inquiéter. Le mal est profond ». Ses causes sont diagnostiquées par ce chirurgien adoptant une démarche de « sociologue » chercheur impliqué dont on aurait tort de minimiser la pertinence ou de pointer la subjectivité du fait de cette implication. Tout au contraire, c’est cette implication subjective – objective qui nous toucha et qui devait nous « travailler » avec l’action du temps. Elle nous incite à réagir maintenant pour compléter nos premières analyses publiées à La Réunion.



https://www.temoignages.re/chroniques/di-sak-na-pou-di/des-mots-sur-les-maux-de-l-hopital,97163



Aujourd’hui nous souhaitons reprendre le fil et comme un écheveau qui devrait en entraîner d’autres, nous avons été conduit à découvrir les travaux du Docteur Paul Joseph BARTHEZ. Ce médecin marqua l’histoire de l’Ecole de médecine de Montpellier. Il est pratiquement ignoré dans les programmes des jeunes médecins que nous avons questionnés ici ou là.



Nous pensons que les travaux de cet illustre médecin à Montpellier pourraient être enseignés en une sorte de propédeutique médicale, voire aussi dans l’introduction des études de psychologie clinique. Nous devrions quant à nous susciter déjà une curiosité que nous espérons « contagieuse », qui devrait permettre de découvrir ce personnage et ses travaux. Nous ne manquerons pas de les intégrer dans notre approche transdisciplinaire des sciences du vivant en gestation.





Pour l’instant nous devrions pouvoir nous fier à Louis DULIEU, voir : « Paul-Joseph BARTHEZ » In: Revue d'histoire des sciences, tome 24, n° 2, 197, pp. 149-176.



Qui mieux que le philosophe Louis DULIEU peut nous sensibiliser à l’œuvre de BARTHEZ ? (Les références en gras et titres sont de nous.)



« Enfin, prenant le contre-pied des théories purement matérialistes (chimique et physique) apparut la théorie animiste qui plaçait la vie sous la dépendance complète de l'âme. Toutes ces doctrines avaient du bon mais elles eurent le tort de se croire universelles et de prétendre englober chacune la totalité de la médecine. Il en résulta chaque fois des échecs évidents qui firent sombrer dans le ridicule la doctrine tout entière. (Les passages en gras sont de nous).



BARTHEZ, après avoir bien réfléchi sur toutes ces questions, pensa que la solution idéale se trouvait dans un juste milieu, c'est-à-dire à mi-chemin entre les spiritualistes et les matérialistes.



On a vu qu'il ne rejeta pas systématiquement ce que la chimie ou la mécanique avaient apporté de bon mais il mettait tous ces phénomènes sous la dépendance d'un principe supérieur qui coordonnait l'ensemble après avoir présidé aux phénomènes locaux de la totalité de l'organisme. Par contre, il enlevait à l'âme toute cette responsabilité dans son bon fonctionnement, ne lui laissant que ce qui dépendait de la volonté, c'est-à-dire de la vie de relation.



Force vitale ou principe vital



En somme, pour employer un langage moderne, Barthez plaçait sous la dépendance de son principe toute la vie végétative. Il donna à ce principe le nom de Principe vital qui lui fut souvent reproché par la suite car on crut qu'il voulait expliquer par une expression abstraite des phénomènes vitaux concrets (4). Il n'en est rien. C'était là un mot commode pour dire qu'il y avait dans l'organisme un élément supérieur qui présidait à toutes les fonctions organiques, les coordonnait entre elles et s'efforçait de les maintenir dans leur fonctionnement normal.



(4) Un neveu de P.-J. BARTHEZ, E. BARTHEZ, réédita certaines des œuvres de son oncle en 1858 (Paris, Germer-Baillière, 1858, 2 vol. In-8°). Il devait se signaler à son tour dans la carrière médicale par ses travaux réalisés de concert avec Frédéric RILHET lorsque la maladie provoquait des anomalies internes. Aujourd'hui, on emploie l'expression Vie végétative qui est tout aussi abstraite et qui, pourtant, ne soulève aucune objection !



Ainsi donc, pour BARTHEZ, la vie se plaçait à mi-chemin entre le spirituel et le matériel. Il se refusait à tout expliquer par des raisonnements métaphysiques mais n'acceptait pas davantage que le corps humain fût un simple laboratoire. Le mot de biologie n'est pas de lui et n'existait pas à son époque, mais nul doute qu'il ne l'ait adopté, s'il l'avait connu, pour désigner tous les phénomènes vitaux placés sous la présidence du principe vital.



Ne se contentant pas d'idées générales, BARTHEZ entra ensuite dans le détail pour démontrer ses idées à l'échelon de tous les organes ou encore de toutes les fonctions physiologiques. Nous entrons ici dans un domaine beaucoup plus obscur car il n'avait pas su se libérer des expressions confuses qui étaient l'apanage du jargon médical d'alors. En outre, l'état de la médecine ne permettait pas de saisir encore partout les données essentielles de chaque fonction. Il n'y a donc pas lieu de le suivre dans ce domaine qui ne nous apprendrait rien de plus, l'essentiel de sa doctrine étant les idées générales précédemment exposées, et qui ont montré leur justesse malgré les découvertes récentes de la médecine.



BARTHEZ étudie chaque phénomène isolément, puis il cherche à en déterminer la cause. Lorsque plusieurs phénomènes lui paraissent identiques, il en déduit qu'ils ont une cause commune. Ainsi, la chute des corps et l'attraction universelle relèvent des mêmes lois de la gravitation.



Les causes ainsi observées ne sont pas limitatives. Elles ne sont pas non plus isolées. Elles peuvent aussi se succéder et avoir une intensité particulière. Toutes ces causes réunies créent l'unité physiologique sous la dépendance du principe vital. Elles n'ont rien à voir avec l'unité de conscience qui constitue l'être pensant.



Enumérons simplement ici les causes examinées dans le tome I des « Nouveaux éléments », car il comptait traiter davantage ce problème par la suite. Ce sont : la sensibilité ; la force motrice ; la chaleur vitale ; les liaisons sympathiques ; le système entre les forces ; les tempéraments ; les modifications apportées au système des forces par la vieillesse ; la mort.



Pour BARTHEZ, la sensibilité n'est pas seulement nerveuse. La force motrice est différente de la simple contractibilité, car il y a aussi la tonicité. Il fait encore intervenir une force de situation fixe qui résiste à l'allongement. La chaleur animale ne peut être expliquée par une simple réaction chimique, pas plus que par des frottements mécaniques. Elle serait due au mouvement tonique des molécules, ce qui expliquerait la constance de la température dans des milieux extérieurs différents. Il y a sympathie entre deux organes lorsqu'une impression perçue par l'un d'eux entraîne une réaction chez l'autre. Il y a donc succession, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas de liaison mécanique entre les deux organes.



Sympathie ne doit pas être confondue avec synergie qui est une coopération de plusieurs organes. Le système des forces est composé de forces agissantes qui entrent en action normalement et de forces radicales qui n'interviennent qu'exceptionnellement.



BARTHEZ définit ainsi les tempéraments : « Ensemble des affections constantes qui spécifient dans chaque homme le système des forces du Principe vital ».



On peut se demander en quoi le vitalisme barthézien, comme on désignera son système, s'inscrit dans l'hippocratisme dont l'Ecole de Montpellier s'est toujours déclarée la gardienne vigilante.



Hippocrate faisait de l'organisme un tout indissoluble. Il n'y avait pas de maladies locales, même lorsque les symptômes pouvaient présenter ce caractère. C'est le corps humain tout entier qui était atteint par la maladie, et c'est le corps humain tout entier qui participait à sa guérison.



Ces idées avaient été reprises par Théophile DE BORDEU qui voyait dans la vie une somme de vies secondaires (de petites vies) réunies entre elles par un élément coordinateur : le tissu muqueux, notre actuel tissu conjonctif. Henri FOUQUET, s'inspirant des théories sur l'irritabilité, pensait, au contraire, que tous les phénomènes vitaux étaient sous la dépendance de la sensibilité, propriété qu'il attribuait à la matière vivante. Elle était chargée de maintenir l'état de santé ou de le rétablir en cas de maladie.



D'autres théories avaient essayé de proposer quelques organes nobles, capables de coordonner une partie des phénomènes vitaux. C'était, suivant les cas : le cœur, l'estomac, le foie, le cerveau.



A côté de tendances à la généralisation, il y avait donc aussi, au XVIIe et au XVIIIe siècle, une tendance à placer la vie sous la dépendance de certains centres organiques.



BARTHEZ, lui, n'a jamais essayé de localiser son principe vital, pas même dans la sensibilité de FOUQUET car elle suppose un stimulus externe. Pour lui, le principe vital est partout et nulle part, mais à lui seul, il embrasse la totalité des phénomènes vitaux. Il est donc revenu à la notion d'unicité défendue par Hippocrate. La « nature » du père de la médecine qui se charge, en premier lieu, de rétablir la santé quand la maladie a causé des dérèglements, est toute proche de son principe vital qui a le même rôle à jouer.



Il est encore un point intéressant à préciser, celui de la thérapeutique. Les iatrochimistes préconisaient seulement des remèdes chimiques ; les iatromécaniciens, des médicaments qui avaient une action physique ; les animistes, plus éclectiques, n'en étaient pas moins inféodés à leurs théories. BARTHEZ se distinguera de tous les autres en ne préconisant pas ce qu'on aurait pu appeler une « thérapeutique vitaliste ». Contrairement aux défenseurs des autres doctrines, il ne rejette aucune thérapeutique pourvu qu'elle soit bonne. Sa façon de soigner le malade doit se dérouler en plusieurs temps. Dans le premier, il analyse scrupuleusement les symptômes qui lui sont offerts, afin de bien décomposer la maladie en ses différents éléments. Il dissociera, ensuite, parmi eux, les éléments principaux et les éléments secondaires, car ces derniers devront nécessairement disparaître si l'on arrive à traiter les éléments principaux. Il peut alors aborder l'acte thérapeutique proprement dit.



En disciple d'Hippocrate



En disciple d'Hippocrate, BARTHEZ fait d'abord confiance à la nature qui, mieux que nous, sait ce qu'il convient de faire, mais il interviendra si cette nature se montre incapable de réagir convenablement, soit qu'elle intervienne trop faiblement, soit qu'elle intervienne trop fortement, soit enfin qu'elle n'intervienne pas du tout. C'est alors qu'il faudra faire appel aux remèdes.



BARTHEZ les accepte tous. Il choisira donc ceux qui lui semblent le mieux s'attaquer aux symptômes observés. Il arrivera quelquefois que l'analyse des symptômes s'avère difficile ou impossible.



Il arrivera aussi que le traitement institué n'apporte pas l'amélioration désirée. Il fera alors appel aux médications empiriques qui guérissent sans qu'on sache pourquoi, mais dont l'efficacité a été reconnue depuis longtemps.

Comme on le voit, une fois éliminé tout ce que les écrits de BARTHEZ peuvent avoir d'obscur ou de temporaire, nous arrivons à une conception de la médecine qui est celle pratiquée encore de nos jours. Certes, il se suscitera de nombreux contradicteurs.



Ce seront, au début du XIXe siècle, les adeptes du broussaissisme qui, prenant le contre-pied des idées hippocratiques, ne voudront connaître que des maladies locales. Ce seront ensuite les défenseurs de la médecine expérimentale qui auront tendance à donner raison aux théories matérialistes, sans pour autant expliquer les phénomènes vitaux qu'elle se contente de mieux connaître, de mieux apprécier, de mieux analyser, de mieux décrire même. Ce seront ensuite les disciples de PASTEUR qui localiseront les maladies dans les microbes, c'est-à-dire en dehors de l'organisme, jusqu'au jour où auront été mises en évidence les notions de terrain. Ce seront enfin les tenants de la médecine post-barthézienne, pieusement entretenus dans leurs idées par des élèves du maître, comme Félix BERARD ou Jacques LORDAT, mais qui se perdront dans trop de détails et de verbiage, considérant malheureusement la médecine comme immuable, alors qu'elle allait justement connaître au XIXe siècle de si profonds bouleversements !



Certains de ces maîtres apporteront cependant des notions intéressantes, comme BICHAT qui mettra en lumière la théorie tissulaire beaucoup plus précise que la théorie organique de BORDEU, en attendant que soit précisée la notion cellulaire aujourd'hui admise par tous.



Les idées de BARTHEZ ont parfois posé quelques problèmes sur le plan religieux. Les Nouveaux éléments lui valurent des ennemis farouches qui ne craignirent pas de lui attirer des ennuis en cour de Rome. Une commission de médecins et de théologiens fut même constituée pour juger ses écrits, mais un moine, dit-on, réussit à lui éviter la censure. Il semble que BARTHEZ n'ait pas fait preuve d'une foi intense durant toute sa vie, mais il ne s'est jamais montré athée non plus. Comme son principe vital, sa foi est donc restée dans un juste milieu.



Aujourd'hui, personne ne conteste plus à Montpellier que Paul-Joseph BARTHEZ ait été l’une des plus grandes figures de l'Ecole, bien que son renom soit assez effacé à l'étranger. Cela provient de ce que son style et ses développements le rendaient et le rendent toujours inaccessible à beaucoup. Cela provient aussi de ce que les idées essentielles qu'il a émises sont devenues aujourd'hui tellement évidentes qu'elles ne sont plus contestées par personne. Seule l'histoire de la médecine est là pour rappeler qu'il n'en fut pas toujours ainsi. La gloire personnelle de BARTHEZ y perd certainement, mais le triomphe de ses idées, n'est-ce pas l’essentiel ? » Louis DULIEU, 1971.



Comme complément l’on peut se reporter aux deux tomes : Nouveaux éléments de la science de l’homme, (Ed. 1858) Hachette – BNF actuellement disponibles en version papier.



Une révolution médicale qui devrait tôt ou tard s’annoncer



La singularité humaine, abordée séparément par la biologie et la philosophie qui de nos jours se complexifient en fonction des apports de la psychologie, de la psychanalyse et de la sociologie, de surcroît dans un contexte de « biologie mécanisée » au sein de l’univers médical, selon Stéphane VELUT, nous amène, non pas à conclure, mais bien à introduire un débat salutaire : « Ou bien le mal soit diffus, inaccessible à l'acte minimal et l'acteur incapable de saisir l'être entier, se décharge de ce poids en le partageant avec d'autres acteurs, en parcelles. Lorsque tout des images a été exploité, que l'écran est tombé, c'est dans la parcellisation et le partage que l'acteur dissout son incompétence avérée », p. 48, (2).



La réforme de l’hôpital et plus largement de la médecine devrait émerger d’un constat courageux et scientifiquement éclairé unifiant les sciences du vivant à réaliser, selon nos ambition, sans crainte des réflexes corporatistes conservateurs ou de chercheurs guettant les moindres erreurs narratives qui se glisseraient inévitablement lors d’exposés inter et transdisciplinaires.



Références

Stéphane VELUT, L’illusoire perfection du soin, L’Harmattan, 2014. Stéphane VELUT, L’hôpital, une nouvelle industrie, le langage comme symptôme, Tracts Gallimard, n° 12, 2020. Louis DULIEU, « Paul-Joseph Barthez » In: Revue d'histoire des sciences, tome 24, n° 2, 1971. Centenaire de la naissance de Jean Perrin, pp. 149-176. Un neveu de P.-J. BARTHEZ, E. BARTHEZ, réédita certaines des œuvres de son oncle en 1858 (Paris, Germer-Baillière, 1858, 2 vol. In-8°). Paul Joseph BARTHEZ, Nouveaux éléments de la science de l’homme, Tomes 1 & 2, (Ed. 1858) Hachette – BNF

Frédéric PAULUS

CEVOI (Centre d’Etudes du Vivant de l’Océan Indien)

Expert Extérieur Haut Conseil de Santé Publique

