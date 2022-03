A la Une . Sans permis + sans assurance + sous alcool = sous les verrous

Ce lundi, dans le cadre de la comparution immédiate, un homme de 42 ans répondait devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de faits de conduite sans permis, sous l'empire d'un état alcoolique, sans assurance et en défaut de contrôle technique, le tout en état de récidive. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 14:46

Jean I., 42 ans, se souviendra du simple contrôle de gendarmerie qu'il a vécu le 17 mars dernier dans la commune de Saint-Benoit. D'ailleurs, sa première parole sera d'annoncer aux militaires qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire et de surcroît, il est contrôlé avec un taux de 0,86 g/l d'alcool dans le sang. Là où le bât blesse, c'est qu'il en est à 22 mentions à son casier avec une 23ème dans les tuyaux pour une conduite sans permis datant d'avril 2021. S'il venait à être condamné ce lundi, cela ferait 24 mentions... dont 10 pour des faits identiques. Pour la petite histoire, Il a rendu son bracelet électronique le 8 mars dernier.



"Je n'ai pas conduit depuis deux ans. J'ai eu un blocage là, j'ai pris la voiture et je suis parti", explique le prévenu au tribunal. La procureure de la République estime qu'il s'agit d'un "dossier extrêmement simple", reprochant : "Il persiste dans la délinquance routière". Elle requiert une peine d'un an de prison avec maintien en détention, l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant 2 ans ainsi que la confiscation du véhicule. "Il est capable de faire des efforts et il a reconnu les faits", répond la défense qui demande une peine mixte.



Reconnu coupable, Jean I. est condamné à la peine de 10 mois de prison avec la révocation de 3 mois de sursis. Il est maintenu en détention.



