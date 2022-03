A la Une . Sans permis ni assurance, un motard flashé à 145 km/h, un rouleau de cannabis sur lui

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 42 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 25 au 27 mars 2022. Par NP - Publié le Dimanche 27 Mars 2022 à 19:29

Les opérations ont permises de relever 272 infractions dont 31 délits :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 09

(taux compris entre 0,58 et 0,90 mg / l d'air expiré)



- excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h : 01



Le conducteur d'une BMW série 5 circulant à 190 km/h au lieu de 90 km/h



Le 26/03/2022 à 11h50, dans le cadre d'un contrôle de vitesse, la brigade motorisée de Saint-Pierre, intercepté le conducteur d'un véhicule BMW série 5 circulant à 190 km/h au lieu de 90 km/h sur la RN2 - voie de contournement de "Grand-Bois".

Le mis en cause fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire. Son véhicule est placé en fourrière.



- Conduite sous l'emprise de stupéfiants : 01



Le conducteur d'un gros cube placé en garde à vue



Fortement mobilisée ce week-end, la brigade motorisée du Sud récidive...



Le 27/03 à 12h35 un motard circulant sur un gros cube est flashé à 145 km/h au lieu des 90 km/h autorisés sur la RN2 à hauteur de l'échangeur de la sortie de "Grand-Bois" à Saint-Pierre.

Ce dernier n'est pas titulaire du permis de conduire et roule sans assurance. Il est trouvé porteur d'un rouleau de cannabis et déclare avoir fumé un "joint" ce matin. Le motard est placé en garde à vue. Sa machine est mise en fourrière.



- défaut d'assurance : 13



- défaut de permis de conduire : 05



- refus d'obtempérer : 01



- délit de fuite : 01



167 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également

procédé à la constatation de 241 autres diverses contraventions au code de la

route dont :



- excès de vitesse : 17

- feu rouge / stop / priorité : 20

- défaut de port de casque : 06

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 16

- défaut de contrôle technique : 19

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 07

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 25

- autres : 131