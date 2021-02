La grande Une Sans permis, il prend la fuite et laisse sa famille dans la voiture

L’automobiliste a échappé aux forces de l’ordre lors d’un contrôle routier à Saint-Benoit. Par NP - Publié le Lundi 22 Février 2021 à 07:47 | Lu 1450 fois

Les faits se sont produits samedi soir lors d’une opération de sécurité routière. L’attention des gendarmes a été attirée par une voiture en piteux état au volant duquel le conducteur n’était pas en mesure de présenter son permis de conduire.



Alors que les militaires lui demandent de se mettre sur le bas-coté, l’homme a pris la fuite. Sa voiture était bien garée 300 m plus loin mais lui avait disparu en laissant à bord du véhicule sa femme et son enfant, relate le JIR.



Les forces de l’ordre sont à la recherche du fuyard qui devra évidement répondre de ses actes.