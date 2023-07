La grande Une Sans permis, il percute volontairement un cycliste pour "qu'il s'arrête"

Le 3 juillet dernier, dans la commune de Saint-Benoît, un jeune homme dépose plainte pour une tentative de meurtre. Alors qu'il est à vélo et sans raison apparente, une personne lui a foncé dessus avec sa voiture. Légèrement blessé, son vélo est complètement détruit sous le choc. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 à 09:27

La peur de sa vie, c'est en résumé ce que la victime explique avoir vécu devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui attend les explications du prévenu Dylan P.



Pourquoi a-t-il délibérément foncé sur ce cycliste. La raison semble venir d'une altercation entre la victime et le cousin du prévenu. Selon lui, la victime aurait menacé son cousin avec un couteau. L'apercevant sur son vélo, il a décidé de le stopper alors qu'il circulait dans la voiture de sa mère : "Je le vois et je mets un coup de volant sur sa roue pour qu'il s'arrête, je ne voulais pas le tuer" explique-t-il au président.



L'histoire ne s 'arrête pas là, ce serait trop simple. Une fois la victime renversée, elle s'enfuie apeurée, après ce qu'il venait de lui arriver. Le conducteur reste et s'en prend à une personne en lui jetant des pierres. "J'ai cru qu'il voulait me taper, que c'était quelqu'un de sa famille", sera la seule justification.

"Je ne savais pas que j'étais sous contrôle judiciaire"



En revanche, le président a des explications à donner au prévenu sur son passage en comparution immédiate. Très jeune majeur, pas encore 19 ans, il se trouve sous le coup d'un sursis probatoire du tribunal pour enfants. Son casier fait état de 5 mentions, toutes pour violences. Il n'a pas le permis de conduire et a pris la voiture de sa mère, pas assurée et sans son consentement : "Je voulais rouler un peu" se justifie-t-il, avant d'ajouter, "Je ne savais pas que j'étais sous contrôle judiciaire".



"Ce dossier est d'une gravité inversement proportionnelle à sa simplicité", tance le procureur de la République. "C'est parti sur une tentative de meurtre et ça n'a été requalifié que par opportunité. Il reconnaît les faits qui sont extrêmement graves. Il a complètement dépassé les limites, cet acte est injustifiable. Ce n'est plus le tribunal pour enfants", fustige le parquet qui requiert 2 ans de prison avec maintien en détention. "Le contexte est extrêmement important dans ce dossier", répond la défense. "Son cousin lui dit qu'il a été poursuivi par quelqu'un avec un couteau après une altercation avec la victime. Il a voulu l'arrêter, il n'avait que sa version" plaide la robe noire.



Le tribunal condamne le prévenu à 18 mois de prison et révoque en totalité le sursis en cours de 6 mois. La peine est assortie d'un maintien en détention.