Sans permis et sur la route après le couvre-feu, il tente d'échapper à un contrôle routier

Un conducteur a été interpellé par les forces de l'ordre après avoir tenté d'échapper à un contrôle routier. Cinq infractions lui sont reprochées. Par N.P - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 08:30

Ce sont 38 infractions qui ont été relevées ce vendredi lors d'un contrôle routier opéré par la gendarmerie de 19h à 23h au niveau du rond-point de Gillot (Sainte-Marie).



Apercevant le dispositif, un automobiliste a tenté de prendre la fuite, avant d'être interpellé. "Il s'agit d'un individu de Saint-Denis auquel ont été relevées 5 infractions : refus obtempérer, défaut permis, défaut assurance, défaut contrôle technique , non respect du couvre-feu", rapportent les forces de l'ordre.



Dans le détail, ont été constatés lors de cette opération : 13 non respect du couvre-feu, cinq conduites sous stupéfiants, deux conduites sous l'empire d'un état alcoolique un usage du téléphone au volant, une vitesse excessive, un refus d'obtempérer, un défaut de ceinture, huit défauts d'assurance, deux conduites sans permis et quatre défauts de contrôle technique. Sept véhicules ont été placés en fourrière.