A la Une . Sans permis et sous stupéfiants, il finit à Domenjod

Un pilote de deux-roues de 30 ans comparaissait ce mercredi pour des faits de conduite sous usage de stupéfiants. Il était présenté dans le cadre de la comparution immédiate en raison de son casier judiciaire. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 09:23

C'est lors d'un banal contrôle routier que Karim A. est arrêté par les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul. Il roule sur un deux-roues motorisé sans gants. Les militaires se rendent alors compte qu'en plus de ne pas détenir de permis de cette catégorie, son permis est annulé. Il est en état de récidive et contrôlé positif aux produits stupéfiants. Il remet aux gendarmes, de son plein gré, 13 grammes de zamal, expliquant qu'il s'agit de sa consommation pour un mois.



Il reconnait les faits à la barre, mais pour le parquet, il donne "l'impression que s'il est là, ce n'est clairement pas de sa faute". La procureure requiert 10 mois de prison, la révocation d'un sursis précédent ainsi qu'un mandat de dépôt. "Il a reconnu les faits et ne considère pas ses actes comme normaux", répond la défense qui plaide pour un quantum moins important que la peine demandée.



Au final, le prévenu est condamné à 8 mois de prison plus 2 mois de sursis révoqué. Son permis est annulé et il ne pourra pas le repasser avant 6 mois. Placé sous mandat de dépôt, il part pour Domenjod.











Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur