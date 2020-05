La grande Une Sans permis et 6 kms de course-poursuite plus tard : "Je suis allé chercher des tacos " Parfois, certaines décisions peuvent engendrer des conséquences graves. C'est exactement ce qu'il s'est passé le 8 mai dernier à Saint-Benoît pour Jérôme V., 27 ans, qui comparaissait ce lundi pour des faits refus d'obtempérer et de mise en danger de la vie d'autrui. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 11:24 | Lu 3929 fois

Allez savoir pourquoi, en plein confinement à 21h45, il décide de prendre la voiture de sa compagne sans son consentement pour aller chercher des tacos avec un dalon. Tout aurait pu se passer sans encombre si, en plus de ne pas posséder de permis, il n'avait pas mis les voiles lors d'un contrôle de gendarmerie.



Alors qu'il passe à vive allure devant les militaires - ils parviennent à noter l'immatriculation de la voiture - il est pris en chasse par une patrouille. Alors qu'ils se signalent à sa hauteur, il fait mine d'obtempérer et ralentit. Dès que la voiture se replace derrière lui, il accélère brutalement et engage une course poursuite avec les gendarmes sur 6 kilomètres. Il brûle deux stops et emprunte pas moins de trois sens interdits ! Il finit sa course dans un champ de cannes et s'enfuit en courant avec son dalon.



Lorsque les gendarmes arrivent, ils trouvent sa sacoche qu'il a oubliée dans la voiture avec en prime, sa pièce d'identité. Pour bien faire, sa concubine dépose une plainte pour le vol de la voiture. Il reste introuvable plusieurs jours, jusqu'à ce que les militaires le récupèrent finalement chez sa compagne ! Il est immédiatement placé en garde à vue. "Je suis allé chercher des tacos avec un copain, je reconnais toutes les infractions", explique-t-il au tribunal. "J'ai eu la peur de ma vie", témoigne le copain lors de son audition. Fait assez rare pour le préciser, Jérôme V. ne boit et ne fume pas !



"Vous n'avez pas de permis, et vous partez à vive allure après un refus d'obtempérer !"



"Vous n'avez pas de permis, et vous partez à vive allure après un refus d'obtempérer ! Vous faites des écarts de conduite en mettant des coups de volant vers les gendarmes occasionnant des risques importants aux autres usagers. Je demande 8 mois de prison avec mandat de dépôt ainsi que la révocation de 2 mois du sursis précédent", requiert la procureure.



"Il agit comme cela et lui-même ne sait pas pourquoi. Il fait des mauvais choix, mais a surtout besoin d'un cadre, ce pour quoi je vous demande une peine mixte", plaide la défense. Jérôme V., 5 mentions à son casier, est condamné à 4 mois de prison avec mandat de dépôt ainsi que la révocation de 2 mois de sursis qui étaient au-dessus de sa tête.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

