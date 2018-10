Sans permis, en état d'ivresse et recherché en Nouvelle-Calédonie : Un automobiliste écroué

Les motocyclistes de la Bmo de saint-Paul, renforcés par les gendarmes locaux, ont mené un contrôle de conduites addictives en agglomération de saint Gilles. Un automobiliste a été surpris avec un taux d'alcoolémie de 0.47 mg litre air expiré, et n'a pu présenté son permis de conduire.



C'est la 4ème fois que l'homme est verbalisé pour ces mêmes faits. L'enquête montre que l'individu n'a jamais passé l'épreuve et n'en est pas à son coup d'essai.



Plus insolite, l'intéressé est recherché notamment pour une condamnation en Nouvelle-Calédonie, pour les mêmes faits. À l'issue de sa garde à vue, l'homme a été conduit à la maison d'arrêt de Domenjod pour une durée de 4 mois. Pour les faits commis à Saint-Gilles, il sera convoqué devant la justice au mois de mars 2019.