Sans permis, alcoolisé et sans assurance : Direction la prison pour le chauffard récidiviste

L'automobiliste placé en garde à vue suite à son contrôle de dimanche matin sans permis, avec de l'alcool et sans assurance a été déféré ce lundi dans le cadre de la comparution immédiate. L'homme a été condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans.



Le mis en cause a été transféré à la maison d’arrêt de Saint-Pierre.



Pour rappel, l'homme avait été contrôlé ce dimanche à 10 h50 par la BMO de La Rivière Saint-Louis alors qu'il circulait sur la RN 1 en direction de Saint-Denis, avec famille à bord dont 2 jeunes enfants. L'intéressé était alcoolisé (0,41 mg/l), non-titulaire du permis et donc sans assurance. Les gendarmes ont aussi constaté qu'il était en récidive pour les mêmes faits. Il avait aussitôt été placé en garde à vue.