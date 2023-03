A la Une . Sans nouvelles de ses deux amies randonneuses, elle appelle les gendarmes

Deux randonneuses signalées disparues ont été retrouvées sur le secteur de Cap blanc grâce à l'intervention de la Section aérienne de la gendarmerie et du Peloton de gendarmerie de haute montagne. Leur amie s'était inquiétée à la fin des quatre jours que devait durer leur sortie. Par LG - Publié le Samedi 25 Mars 2023 à 07:27

Engagées sur une randonnée itinérante aux alentours du site de la rivière Langevin pour un maximum de 4 jours depuis le vendredi 17 mars, les randonneuses n'avaient plus donné de nouvelles. Une amie a alors effectué un signalement pour disparition inquiétante le mardi 21 mars, en fin de journée.

La gendarmerie a alors engagé des moyens importants pour les recherches. La dernière géolocalisation de leurs téléphones a confirmé un déclenchement du relais GSM de la plaine des Grègues. Les recherches se sont intensifiées mais sans succès pour les gendarmes.



Ce mercredi 22 mars au matin, leur véhicule est découvert stationné au parking de Cap Blanc, au-dessus de Grand Galet.



La SAG et le PGHM sont engagés pour poursuite des recherches sur le sentier qui mène jusqu’à la Plaine des Sables, un site potentiellement dangereux et complexe.



Les équipes sur place glanent quelques renseignements auprès de randonneurs présents, laissant penser que les deux randonneuses ont été aperçues sur une zone de bivouac. Elles sont finalement retrouvées par le PGHM en bonne santé.



Sur sa page Facebook, la Gendarmerie de La Réunion effectue une piq^ure de rappel pour éviter ce genre de mésaventures :