La grande Une Sans logement et avec un bébé, elle squatte une maison inoccupée de la Sodiac

Désespérée de ne pas obtenir un logement social malgré ses demandes depuis plus de 4 ans, une habitante de la Montagne a décidé d’occuper un logement de la Sodiac actuellement sans locataire. Menacée d’expulsion ce vendredi, elle craint de se retrouver à la rue avec son bébé de 3 mois. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 à 15:44 | Lu 2918 fois

"Depuis 4 ans et demi, je fais des demandes de logement social. Depuis 4 ans et demi, mes demandes passent en commission et au final, c’est toujours pour les autres", regrette Pascaline. Elle s’est séparée de son mari il y a quelques mois et cherche d’urgence un logement pour élever sa fille de 3 mois. Son mari a accepté de les héberger, mais son logement est insalubre et ne permet pas de garantir la sécurité du bébé.



En plus de son enfant, Pascaline a de gros problèmes de santé, elle ne peut avoir accès qu’à des logements de plain pied, sans escalier. Elle est suivie par plusieurs médecins et une nutritionniste qui appuient tous sa demande de logement social, mais rien n’y fait.



Le 8 janvier, désespérée de devoir être hébergée chez plusieurs amis, elle décide d’occuper une maison dans le quartier de Saint-Bernard à la Montagne. Une maison appartenant à la Sodiac. La réaction a été immédiate. Un huissier de justice s’est présenté au domicile le vendredi 22 janvier. Elle doit quitter impérativement le logement ce vendredi 29. Elle ne demande qu’à pouvoir occuper officiellement ce loyer qui est idéal pour elle et se dit prête à payer pour cela.



Un logement pour les militants de la mairie ?



Selon Pascaline et ses proches, ce logement est une chasse gardée pour les militants de la mairie. Depuis plusieurs années, des employés communaux ou militants se verraient accorder le bail pour ensuite sous-louer le logement. Parmi ses proches, certains évoquent un bien du Parti Socialiste pour ses militants.



Interrogée à ce sujet, Ericka Bareigts nie fermement cette accusation. "Il n’y a aucun bien immobilier qui appartient au PS pour les militants. Sur les demandes de logement social depuis 4 ans, je n’ai pas accès aux dossiers des bailleurs sociaux pour le vérifier. En ce qui concerne l’attribution de logements sociaux par la mairie, les bailleurs en confient 3 par an à la municipalité, mais la décision se fait au travers d’une commission indépendante qui doit juger des dizaines de demandes, la municipalité n’intervient pas directement dans le choix final", précise la maire de Saint-Denis.



