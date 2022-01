A la Une . Sans assurance, sans permis et sans rainures, un automobiliste placé en garde à vue

La policiers de la circonscription de Saint-Denis ont effectué une opération de contrôle de sécurité routière. Comme indiqué sur la page Facebook de la Police Nationale de la Réunion, un conducteur a fini en garde à vue pour un cumul d'infractions : Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 10:25

À Saint Denis, le conducteur d’une RENAULT Clio a cumulé les infractions.



Circulant avec un véhicule doté d’un pneu lisse, il s’avérait conduire sans assurance et en défaut de permis. Le défaut de contrôle technique relevé également pouvait sembler anecdotique. L’automobiliste s’avérait faire l’objet d’une fiche de recherche au regard d’un précédent jugement l’ayant condamné à six mois de prison suite à une conduite malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire.



Le conducteur a été placé en garde à vue. Le véhicule qui ne lui appartenait pas était immobilisé et placé en fourrière aux frais du propriétaire.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur