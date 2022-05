A la Une . Sans assurance, elle tente de forcer un contrôle routier

Une automobiliste a été interceptée au cours de la nuit après avoir tenté de forcer un contrôle routier au niveau de Bérives. Par N.P - Publié le Dimanche 29 Mai 2022 à 18:58

Au cours de la nuit dernière, une automobiliste circulant sur la route départementale de Berives vers le Tampon a tenté de se soustraire à un contrôle routier.



Il est environ minuit lorsque les gendarmes lui font signe de s'arrêter. Dans un premier temps, la conductrice obtempère en ralentissant, puis, arrivée à hauteur des gendarmes positionnés sur le côté de la chaussée, accélère et prend la fuite.



Malheureusement pour elle, un militaire situé en aval du poste de contrôle déploie immédiatement la herse au passage du véhicule, qui tente de poursuivre sa route. Rapidement rattrapée et interceptée en sécurité, la conductrice reconnaît avoir forcé le contrôle gendarmerie car elle n'était pas assurée.



Aggravation de son cas



"Tous ces risques inutiles vont mécaniquement aggraver sa situation devant les magistrats", notent les gendarmes, soulignant que le refus d’obtempérer est un délit sanctionné par une peine emprisonnement d’une année, d’une amende de 7500 euros et une perte minimum de 6 points sur le permis de conduire."Par ailleurs, la personne coupable d'un tel délit peut se voir attribuer des peines complémentaires lors du jugement comme une suspension ou une annulation du permis d'une durée allant jusqu'à 3 ans, une obligation de suivre un stage à ses frais de sensibilisation au risque routier, la saisie du judiciaire de son véhicule, une peine de travail d'intérêt général et une peine de jours-amende..."



En attendant, son véhicule a été placé en fourrière et les frais de réparation des pneus crevés seront à sa charge. Au cours de ce service, 13 infractions ont été relevées et 6 véhicules ont été placés en fourrière, précisent les forces de l'ordre.



Au total, au cours du week-end, les gendarmes ont relevés 177 infractions et retiré 17 permis (notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'effet de stupéfiants).



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 14 NOMBRE D INFRACTIONS : 177 NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 17 NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 5 NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 6 NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 22 dont 20 fourrières NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 6 NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 3 NOMBRE DE VITESSES : 90 dont 44 interceptions NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 2 NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 26 NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 25

