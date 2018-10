"Sans Souci y bouge" encore plus

Avec l’indispensable implication d’une poignée de bénévoles déterminés et des associations de quartier dynamiques, « Sans Souci y bouge » encore. Une journée d’animations « Sport, Santé, Alimentation et Bien-être » était organisée ce samedi 27 octobre 2018 au niveau du plateau noir.



Pratique et/ou découverte de différentes disciplines sportives (football, arts-martiaux, yoga, zumba, hip-hop), bazar bio, stand d’éducation nutritionnelle et dégustations de produits frais… de nombreuses activités étaient proposées.



Cette action s’inscrit dans le cadre de la dynamique sociale et d’insertion de la ZAC Sans Souci portée par la SEMADER, aménageur, sous l’égide de la Ville de Saint Paul. La conduite du projet d’aménagement accorde une place essentielle à la qualité du vivre ensemble dans le quartier.



À travers différentes actions, il s’agit de « construire le volet humain du projet urbain », cher au Maire, Joseph Sinimalé. Après la valorisation du patrimoine de Sans Souci, le Forum de l’emploi, l’action scolaire avec les enfants de l’école Jasmin-Robert, place était ainsi faite, ce samedi, au sport et au bien-être à Sans Souci.