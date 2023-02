Communiqué Sani'Terre, un podcast sur l'interdépendance entre la santé des humains, des animaux et de l'environnement

Sani'Terre est un podcast qui fait cohabiter les êtres vivants pour assurer leur santé et celle de notre terre, tout en faisant le lien entre science, société et politique. Il est produit par le dispositif en partenariat One Health Océan Indien* du Cirad, en collaboration avec l'Agence Régionale de Santé La Réunion et l'association les Petits Débrouillards de La Réunion. Il sera disponible dès le mercredi 15 février. Par N.P - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 12:20

Le communiqué :



Mercredi 15 février 2023 le podcast Sani'Terre sera disponible sur toutes les plateformes d'écoutes classiques (Spotify, Apple podcast, Youtube etc.). Ce podcast est produit par le dispositif en partenariat One Health Océan Indien* du Cirad, en collaboration avec l'Agence Régionale de Santé La Réunion et l'association les Petits Débrouillards de La Réunion.



Le podcast Sani'Terre mettra en avant la connexion et l'interdépendance entre la santé des humains, des animaux et de l'environnement (approche One Health).



Tous les 1er du mois Sani'Terre recevra trois invités de différents horizons (chercheurs, ONG, professionnel de santé etc.) pour faire un point sur une actualité à la croisée entre santé et environnement (pandémies, biodiversité, élevage etc.). Tous les 15 du mois Sani'Terre diffusera une deuxième partie d'épisode abordant les solutions envisagées par les différents acteurs (chercheurs, politiques, populations locales etc.). La durée de chacune des deux partie sera d'environ 25min.



Sani'Terre, c'est le podcast qui fait cohabiter les êtres vivants pour assurer leur santé et celle de notre terre, tout en faisant le lien entre science, société et politique. Chaque épisode donnera aux citoyens des clés d'action pour tendre vers un monde plus respectueux de la santé et de l'environnement.



*Le dP OH 0I est un réseau régional de recherche et de formation composé d'acteurs de différent secteurs et disciplines oeuvrant pour préserver la santé animale, humaine et environnementale dans le sud-ouest de l'Océan indien.