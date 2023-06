A la Une . Sandrine Rousseau calme une bagarre et devient la star d'Internet

La députée de Paris (Nupes) est apparue dans une vidéo virale. On y voit Sandrine Rousseau s'interposer et calmer une altercation entre un chauffeur de taxi et un cycliste. Depuis, l'élue affirme "avoir fait ce qu'elle avait à faire". Par La rédaction - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 11:31

La scène a de quoi surprendre. Dans une vidéo postée sur son compte twitter, le blogueur Altis publie une vidéo d'une altercation à laquelle il a assisté par hasard lors d'un trajet dominical. À un feu rouge de la rue Tolbiac (XIIIe arrondissement) ce dimanche, une altercation éclate entre un cycliste et un chauffeur de taxi. Le ton monte, et le taxiteur descend de son véhicule pour en découdre avec son opposant.



D'autres cyclistes et passants interviennent pour calmer la situation, quand soudain, une femme en bleu rentre dans le cadre de l'image et s'interpose. Elle prend le taxiteur et parvient, avec les autres, à faire baisser la tension. Les internautes ont rapidement reconnu celle qui a réussi à éviter que l'incident n'aille plus loin. Il s'agit ni plus ni moins que la députée de Paris, Sandrine Rousseau. L'élue écologiste passait par hasard à cet endroit.



À nos confrères du Parisien, elle explique qu'elle allait faire ses courses, quand elle a vu le ton monter. "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé au départ, je n’ai pas vu. J’ai fait ce que j’avais à faire, comme tout citoyen ou citoyenne ", explique la députée de la Nupes à nos confrères.



Finalement le cycliste et le chauffeur de taxi sont repartis chacun de leur côté, mettant fin à l'incident.

Ce clip est très diffusé en ce moment, je vous le montre donc en intégralité, car ça ne sert à rien d'essayer de tout censurer de toute façon, et je vous proposerai bientôt une analyse complète sur ma chaîne YouTube. 1/nhttps://t.co/HPDS3tVeQF pic.twitter.com/1O03T8KSlI

— Altis ▷ (@AlTi5) June 12, 2023