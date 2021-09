A la Une . Sandra Sinimalé et son ex-directeur du centre de gestion devant la justice

Le 22 mai 2019, Sandra Sinimalé et Thierry Vaitilingom étaient respectivement condamnés par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre dans l'affaire des emplois fictifs du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion (CDG). Leur procès en appel se déroule ce jeudi matin. 5 avocats sont présents pour représenter le binôme. Par IS - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 10:48









