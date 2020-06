Faits-divers Sandra Sinimalé et son compagnon placés en garde à vue

Sandra Sinimalé et son compagnon sont placés en garde à vue depuis ce matin à la caserne Vérines, révèle Clicanoo. Ils sont soupçonnés de détournements de fonds publics. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 13:10

La candidate aux municipales à Saint-Paul est, ce mardi, placée en garde à vue, suspectée de détournement de fonds publics. En cause, l’embauche de son compagnon employé à la mairie de la ville, indique Clicanoo. Ce dernier est également entendu à la caserne Vérines par les gendarmes.



En mai 2019, Sandra Sinimalé a été condamnée par la justice dans l’affaire des emplois fictifs du Centre de gestion. Le procès en appel a été renvoyé.