Samuel, le fils de Dominique Hoarau, arrive sur le paddock

Le communiqué de l'ASAR Réunion :



Rookie ou pas ?



Pardonnez-nous pour cet anglicisme...littéralement rookie signifie débutant. Parmi la brochette de pratiquants débutant leur passion en cette saison 2023, nous braquons aujourd’hui les projecteurs sur l’une des pousses du rallye à la Réunion. Ayant dépassé le statut de rookie à droite, il sera rookie à gauche...



Fils de pilote, Samuel Hoarau possède néanmoins une expérience de la compétition. Alors mineur, il démarrait 2022 comme copilote aux côtés de son père Dominique Hoarau (Renault ClioRally4). Le jeune homme avait déjà roulé auparavant mais hors compétition, faute de permis et de licence pilote. C’est lors d’une journée européenne sur glace lors d’une session privée organisée par un importateur local de voitures sportives (Porsche) que Samuel a pu montrer son niveau de maîtrise sur une surface qu’il découvrait pourtant. Âgé de 19 ans, le jeune alternant (BTS) a passé son permis avec succès l’an passé mais a poursuivi son apprentissage à droite de son expérimenté paternel dans le cadre du Championnat local.



Comme nombre de jeunes hommes de son âge, Samuel a passé nombre d’heures derrière l’écran sur simulateur. Certes le virtual racing n’offre pas les mêmes sensations que le réel mais les pratiquants de courses sur écran y apprennent réflexe, rapidité d’exécution et vision assez réaliste de la vitesse pour les mieux équipés.



Dominique avait mis un point d’honneur à aguerrir son fils aux subtilités du rallye réel: prise de notes, rythme, gestion de l’effort, multiplicité des réglages de châssis etc. Technicien appliqué dans le civil en alternat dans le cadre de son BTS, Samuel fait partie de ces jeunes passionnés qui ont baigné dans le microcosme du rallye local depuis leur plus tendre enfance par le truchement de la passion familiale.



Cette année, Samuel passe donc à gauche, il sera pilote et sera donc rookie dans la discipline avec le cerceau dans les mains. Pour l’occasion ce ne sera pas Papa à ses côtés, «Hors de question, je ne suis vraiment pas à l’aise et même craintif à droite...» s’amusait Dominique. Néanmoins, l’histoire reste en famille puisque ce sera Nicolas, son parrain et tonton qui veillera à temporiser la fougue habituelle des jeunes pilotes. Nicolas Hoarau est connu dans le monde du rallye non seulement comme co-propriétaire de l’entreprise de dépannage Monster Dépannage mais également comme pilote oucopilote en tant que pratiquant ais également aux côtés des organisateurs comme voiture ouvreuse.



Samuel est particulièrement discret et peu bavard au quotidien. Il fait preuve d’une écoute attentive et permanente et réussit l’essentiel pour tout débutant: transposer l’expérience importante de ses aînés dans son propre modèle de pensée.



Le jeune pilote va bénéficier cette année d’une voiture nouvelle génération: une Renault ClioRally5 qui sera dévoilée en fin de cette semaine. «On a un deal,» précisait son père en souriant: «Cette voiture représente financièrement un énorme temps de présence dans le garage pour lui. Les anniversaires et autres fêtes à venir pour quelques années sont toutes condensées dans la voiture de rallye. Il s’agit de la plus petite des catégories avec un moteur quasi d’origine mais qui a tout d’une grande: boite séquentielle, châssis nouvelle génération etc...»



Comme pour tout compétiteur l’objectif de Samuel est évidemment de se placer face à la concurrence mais avant tout d’engranger des kilomètres de course pour parfaire la technique de pilotage et évidemment prendre un maximum de plaisir. Peu loquace mais avec des étoiles qui brillent dans les yeux chaque fois que l’on évoque son sport favori, le jeune homme est totalement conscient de la chance qui lui est offerte. D’un naturel humble mais conscient de ses capacités, il fait partie des bosseurs qui remettent sans cesse l’ouvrage sur le métier. Il s’agit là d’un trait de caractère essentiel dans ce sport comme dans la vie...