A la Une . Saméry Técher, 22 ans : L'engagement citoyen au cœur de son parcours de vie

Malgré sa timidité, Saméry Técher est un jeune leader citoyen de 22 ans. Diplômé de la faculté de Droit et Science politique de Montpellier, il est également Président de La Jeune Chambre Economique. Il poursuit ses engagements associatifs et veut réconcilier sa génération avec la politique et l’engagement citoyen. Rencontrez Saméry Técher à travers ses forces, ses perspectives pour le futur et ses valeurs.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 08:55

Qui es-tu Saméry Técher ?



“Je suis un jeune Réunionnais engagé, attaché depuis mon plus jeune âge à la conviction suivante : 'L’avenir appartient à ceux qui s’engagent' !

Mon parcours d’engagement a commencé en milieu scolaire, lors des élections de délégués de classe, de représentants des élèves au Conseil d’administration du Collège/Lycée, au Conseil Académique de la Vie Lycéenne. Ces différentes élections m’ont permis grâce à la confiance de mes pairs de les représenter et d'être force de propositions pour l’ensemble des élèves de l’établissement. L’expérience la plus marquante à l’époque du collège a été d’être élu à la Présidence du Conseil départemental des Jeunes en 2013. Les collégiens de l’île ont exprimé leurs suffrages en faveur de ma candidature et de mes propositions d’actions. Après le lycée, en 2019, j'ai poursuivi mon engagement au sein d’une association durant mes études universitaires. J’ai eu ainsi l’honneur de présider l’association Rotaract Club de Montpellier, un club service pour mener des actions humanitaires et sociales en faveur des plus démunis. À 19 ans, être président d’une association a été un véritable challenge en matière de développement de compétences et de leadership. Après une année à la présidence de cette association, je m’engage et devient membre à la Jeune Chambre Économique (JCE) toujours à Montpellier. La JCE est un mouvement de jeunes leaders citoyens (18 à 40 ans) qui a pour but d’offrir des opportunités de développement et créer des changements positifs.



Lors de son retour à La Réunion en 2021, c’est tout naturellement que Saméry Técher s’engage à la JCE Saint-Denis de La Réunion et en prend la présidence en janvier dernier.

Quel a été le déclic de tes engagements ? Et pourquoi ?



"Le déclic de mes différents engagements a été pour moi la confiance réciproque. C’est la confiance qui me permet d’avancer, de faire avancer une équipe vers la réussite. Ce sentiment de confiance renforce chaque jour ma ténacité, ma détermination d’agir avec et pour les autres. La prise de responsabilité n’est pas évidente lorsqu’on est jeune. Faire confiance à un autre élève pour représenter la classe, l’établissement, faire confiance à un jeune pour devenir le président d’une association : c’est cette confiance qui me motive à agir avec force et détermination. Mes actions sont fondées sur la confiance des autres, la confiance que les autres décident de m’accorder pour agir et les représenter dans les différentes instances et lors des événements. Cette confiance se traduit par l’élection, par la démocratie. Se faire élire par les autres, c’est une grande responsabilité.



