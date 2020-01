Météo Samedi plutôt chaud mais souvent ventilé, un peu plus humide dimanche

Prévisions pour la nuit du 31 Janvier au 01 Février



Températures agréables pour une nuit de plein été.



➡️ Avant le milieu de la nuit le ciel se dégage sur une large moitié Ouest. Sur l'Est des nuages persistent mais sont peu actifs.

En seconde partie de nuit des averses arrivent du large et touchent la région de Sainte Rose et les pentes Est du volcan.



🎏 Le vent reste sensible du côté de Pierrefonds/Étang Salé et de Gillot. Ailleurs les brises dominent.



🌊 La mer est agitée à localement forte sur les côtes Sud et Est. Petite houle de Sud-Est inférieure à 2m.



🌡️ Les températures minimales sont agréables avec 21° à 24° sur le littoral voire 25° vers le Port.

Dans les hauts la fraîcheur est en recul par rapport aux nuits du début de semaine. Les thermomètres peuvent encore descendre brièvement en dessous de 10° dans les stations les plus fraîches comme celles du Maïdo et du volcan.



Prévisions pour le samedi 01 Février



Pas de zone d'activité à proximité des Iles Soeurs. Les quelques averses résultent des développements diurnes sur les reliefs et de quelques entrées maritimes de faible intensité sur l'Est. Samedi assez chaud mais ventilé. Quelques averses éparses dans les hauts l'après-midi.



➡️ En début de matinée quelques ondées sont possibles sur la côte Est et sur les pentes du volcan. Les éclaircies prennent rapidement le relai sur la côte.

Ailleurs le weekend le soleil salue le début du weekend.



En cours de matinée les nuages se multiplient sur les pentes orientales puis sur celles de l'Ouest.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi a plus de chances de mouiller dans les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest.

Les éclaircies ne sont pas négligeables dans les cirques.

Le temps reste lumineux et plus chaud qu'ailleurs sur la côte de Saint Pierre à Saint Gilles en passant par Saint Leu et de Saint Denis à Saint André.



🎏 Le vent atteint un maximum le matin vers l'Étang Salé/Pierrefonds et l'après-midi dans la région de Gillot. Les rafales maximales sont proches de 60km/h.



🌊 La mer est agitée là où le vent souffle et localement forte sur les côtes Sud et Est. Petite houle de Sud-Est inférieure à 2m.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h01 le 01 -- Coucher du soleil : 19h01 le 01



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1012.9 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30/31 Le Port 30 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 26 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 29/30 Saint Philippe 28 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30/31 Volcan 21 Maïdo 19 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 26 Salazie 24

Températures relevées sous abri dans les stations de Météo France à 12h: les températures étaient déjà proches des valeurs maximales du jour dès midi. On note que les 30° sont à nouveau atteints vers Sainte Rose et Saint Benoît après une semaine assez "fraîche".



Analyse de la situation de surface cet après-midi: alizé modéré probablement un peu plus humide dimanche après-midi. Au Nord de la zone on surveillera de possibles cyclogenèses la semaine prochaine.

Tendances générales le dimanche 02 et le lundi 03 Février Le temps devient plus humide l'après-midi.



➡️ Des entrée maritimes mouillent l'Est et le Sud-Est en fin de nuit et en début de matinée.

Les nuages dominent dans l'intérieur et les hauts l'après-midi et sont plus généreux . Les averses sont probablement plus nombreuses l'après-midi que les jours précédents et concernent les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest et l'intérieur.



🎏 Le vent d'Est reste modéré.



🌊 La mer reste agitée au vent.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales.

