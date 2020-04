A la Une .. Samedi: plus chaud après la nuit agitée, prévisions pour dimanche et lundi

Ciel radieux ce matin sur la Plaine des Palmistes. Un luxe apprécié après plusieurs jours de gris pluvieux. Le Piton des Neiges est bien visible en arrière plan. Prévisions pour le samedi 25 Avril

Retour au calme après la nuit pluvieuse. Le Baril et Piton Sainte Rose rapportent plus de 200mm en 24heures. Dans l'Ouest la station de Tan Rouge a rapporté 95mm en 6 heures au cours de la nuit. Stations de Météo France et de MétéoR Océan Indien.



➡️ En début de matinée: un franc soleil a pris le relai des pluies. Quelques nuages élevés trainent et quelques autres plus bas taquinent la côte localement mais dans l'ensemble la matinée est lumineuse. Les thermomètres bénéficient largement de ce coup de pouce et affichent des valeurs quasi estivales en fin de matinée.



En cours de matinée l'évolution diurne est modérée sur les pentes et dans l'intérieur où le gris grignote du terrain.



➡️ Cet après-midi des averses localement modérées sont envisagées dans l'intérieur et sur les pentes du Sud-Ouest et du Sud.

Les éclaircies maintiennent des températures d'un bon niveau sur le littoral.



En soirée et au cours de la nuit prochaine le ciel se dégage en grande partie sur notre caillou.



🎏 Le vent a viré au Nord encore plus vite que prévu. Des rafales modérées flashant à 50km/h sont ressenties progressivement en journée vers le Port , sur le littoral Ouest et les pentes associées. Vers Saint Leu le vent rentre en prenant une composante Nord-Ouest. Des rafales de secteur Nord sont également observées vers Sainte Rose et de Nord-Est vers Saint Philippe.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée. Une faible houle de Sud-Ouest à peine supérieure à 1m déferle sur les côtes Ouest et Sud. La température du lagon est voisine de 27°.



🌡️ Les températures maximales sont à la hausse. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h32 le 26 -- Coucher du soleil : 17h58 le 25



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 La Bretagne (238m) 30 La Montagne/Brises 30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 24 Étang Salé Les Hauts 25 Les Makes 24 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Terre Rouge 31 Trois Mares, Tampon 27 Saint Joseph 30 Le Baril 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 19 Maïdo 18 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 25 Mare à Vieille Place 23

Températures de la nuit sous abri dans les stations de Météo France. Douces.

Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site

Pluies rapportées par les stations de Météo France sur une période de 24heures. Relevés de 00h. Bel épisode pluvieux de quelques heures une fois n'est pas coutume vers la Saline.



Analyse de la situation de surface ce matin: L'instabilité s'est rapidement décalée vers Maurice puis vers l'Est en seconde partie de nuit.



Tendances générales le dimanche 26 et le lundi 26 Avril ➡️ Dimanche: matinée plutôt lumineuse et chaude.

L'après-midi des averses localisées sont possibles dans l'intérieur et sur les pentes.

🎏 Le vent vient du Nord et souffle sur l'Ouest et l'Est de l'île. Les rafales restent faibles à modérées. Le Nord et le Sud sont des zones déventées.



🌊 La mer est agitée sur l'Ouest et le Sud par la présence d'une faible houle de Sud-Ouest.



➡️ Lundi: les résidus d'un front froid transitent en début de journée au Sud de l'île. Des averses sont possibles sur la moitié Sud.

Sur la moitié Nord le soleil est présent.

L'après-midi des averses sont possibles dans l'intérieur et sur les pentes.

🎏 Le vent bascule au secteur Sud en journée et se met en place sur les faces Ouest et Est de l'île. Il s'accompagne d'une baisse des thermomètres surtout sensible sur la moitié Sud dans un premier temps et plus nette notamment dans les hauts la nuit suivante.



🌊 La mer est agitée sur l'Ouest et le Sud par la présence d'une houle de Sud-Ouest de 1m50. PATRICK HOAREAU Lu 621 fois







