A la Une .. Samedi midi: des pluies plus marquées probables cet après-midi et la nuit prochaine

Animation récente( 11h). Cliquez pour animer. Des nuages plus actifs s'approchent par le Nord-Ouest.



Les pluies devraient être plus marquées cet après-midi et la nuit prochaine sur le Nord et l'Ouest et dans les hauts.



➡️ Ces précipitations peuvent localement prendre un caractère orageux.



➡️ Le risque pluvieux ne faiblit pas la nuit prochaine. Une dégradation reste possible dimanche matin sur la moitié Nord mais la prévision est encore incertaine. On refera le point ce soir.



🎏 Les vents sont généralement faibles mais des accélérations sous les averses sont probables. On observe aussi quelques rafales vers Sainte Rose et le volcan.



🌊 La mer est est agitée sur les rivages Sud et Ouest avec la présence d'une faible houle de Sud-Ouest.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont maintenues à un niveau inférieur aux normales par le temps pluvieux.



➡️ NB: Météo France a a placé l'Ouest et le Nord en Vigilance Fortes Pluies ICI



Météo974

M974World

Cumuls dans les stations de Météo France à 11heures sur une durée de 24h. Pour le moment l'intensité des pluies a été inférieure à la prévision.







